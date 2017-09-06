Европейский суд обязал Венгрию и Словакию принимать беженцев

История спора ЕС с восточноевропейскими странами

Решение о распределении 120 тысяч беженцев в разные страны ЕС, в том числе в Венгрию и Словакию, было принято Советом Европейского Союза летом 2015 года, "чтобы поддержать Грецию и Италию в преодолении массированного притока мигрантов", уточняется насайте суда. Беженцев, которые, "вне всякого сомнения, нуждались в международной помощи", предполагалось в течение двух лет распределить из Греции и Италии во все страны ЕС.

В 2015 году в Совете ЕС Венгрия, Словакия, Чехия и Румыния проголосовали против этого решения, впоследствии Будапешт и Братислава подали иски в Европейский суд с требованием признать решение Совета недействительным.

В июле 2017 года экспертиза Европейского суда в Люксембурге подтвердила действующие правила ЕС по приему нелегальных мигрантов. В распределении беженцев должны участвовать все страны ЕС, отмечалось в экспертном решении.

Между тем Венгрия должна была разместить на своей территории 1294 человека, однако не приняла ни одного, Словакия должна была принять 902 человека, пока там оказались лишь 16 беженцев, напоминает агентство EPD.

В Германии ожидают исполнения решения суда

Венгрия и Словакия должны признать решение суда в Люксембурге и принять участие в распределении беженцев, заявил 6 сентября министр иностранных дел Германии Зигмар Габриеэль (Sigmar Gabriel). С таким же требованием выступил и претендент на пост канцлера ФРГ, в прошлом - председатель Европарламента Мартин Шульц (Martin Schulz), выступая в программе Morgenmagazin телеканала ARD.