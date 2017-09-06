Картина дня: откровения Ольги Ивановой и Яны Тоом, злоключения эстонский ИД-карты и процесс Сависаара

Психиатр о наркополитике: одну голову рубят, на ее месте вырастают новые

Народные басни о наркотиках, оказывающих терапевтический эффект, безответственны и глупы, поскольку в аптеках можно найти проверенное лекарство в нужной пропорции, пишет психиатр Мари Ярвелайд. Читайте далее...

Вопрос читателя: как проверить, что никто не злоупотребил моей ИД-картой?

«Пошел на обед и оставил на рабочем столе ИД-карту вместе с ПИН-кодами. Можно ли как-то проверить, что никто за это время не воспользовался моей рассеянностью?» - спрашивает читатель.

Хакеры могли создать дигитального эстонца-клона

Если бы обнаруженный риск в ИД-картах, о котором премьер-министр оповестил общественность вчера так громко, на самом деле был реализован, то, потратив определенную сумму денег, хакеры могли бы создать дигитального клона какого-нибудь резидента Эстонии и начать действовать в Интернете под его именем. Читайте далее...

Financial Times: хваленая ИД-карта Эстонии получила постыдный удар

Главная новость вторника о проблемах с безопасностью эстонских ИД-карт не получила широкого распространения в зарубежных СМИ, однако Financial Times опубликовал статью, в которой сообщил, что хваленая ИД-карта Эстонии из-за возникшей угрозы безопасности получила постыдный удар. Читайте далее...

Ильвес об ИД-картах: беспокойство вызывает истерическая реакция

Экс-президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес заявил, что обеспокоен истерической реакцией на новость об уязвимости ИД-карт. Он подчеркнул, что существует только теоретическая возможность использования возникших рисков. Читайте далее...

Кандидаты-новички: так много бесплатного – это реальный коммунизм!

«Оставьте бабушек в покое!», «Не стойте с топором над головами пенсионеров!», «Не перегружайте страну контингентами!», «Сократите количество депутатов Таллиннского горсобрания с 79 до 63!» - таковы предложения новичков в политике, оказавшихся в студии Postimees.

"Радар": Ольга Иванова считает, что Яне Тоом пообещали место Ансипа в Еврокомиссии

Участниками очередного выпуска передачи "Радар" стали представительницы развалившегося союза "трех сестер". Ольга Иванова, Яна Тоом и Оудеки Лооне рассказали о причинах развала союза. Бывшие соратницы не скупились на обвинения в адрес друг друга. Читайте далее...

Тоом: мне было известно, что Сависсар объединится с союзом Сыырумаа

Во вчерашнем интервью «Радару» Яна Тоом заявила, что знала об объединении списка Эдгара Сависаара с избирательным союзом Юри Мыйза и Урмаса Сыырумаа «Деловой Таллинн» уже в то время, когда сама решила баллотироваться в рядах Центристской партии. Читайте далее...

Торговая сеть Prisma провела сокращение сотрудников

Торговая сеть Prisma, которая насчитывает пять гипермаркетов в Таллинне, два в Тарту и один в Нарве, провела сокращение сотрудников. Читайте далее...

Процесс Сависаара: городской чиновник заявил, что Аас не хотел возбуждения дела в отношении киосков фирмы Кофкина

По словам дававшего в среду в Харьюском суде показания по делу экс-лидера Центристской партии Эдгара Сависаара бывшего сотрудника Департамента городского планирования Таллинна Райна Сейера, когда он передал бывшему в то время вице-мэром Таллинна Таави Аасу информацию, что киоски фирмы бизнесмена Александра Кофкина устанавливают в городе без разрешений на застройку и эксплуатацию, Аас не счел необходимым возбуждать дело о проступке. Читайте далее...