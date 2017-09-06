Фото: Алексея Навального обвешали сардельками

Фото: Алексея Навального обвешали сардельками1
6 сентября 2017 г., 14:44
На оппозиционера Алексея Навального повесили связку сарделек в московском аэропорту Домодедово. Об этом он рассказал в Facebook, передает «Лента.ру».
Это произошло по прилете политика из Страсбурга. По словам Навального, он остановился по просьбе девушки, пожелавшей сфотографироваться с ним. «В этот момент сзади налетает трое чертей и набрасывают мне на плечи СВЯЗКУ САРДЕЛЕК. Суматоха небольшая. Черти убегают», - написал оппозиционер (орфография автора сохранена).
«Я пошел на парковку и поехал в офис - работать», - добавил он.
Судя по появившимся в соцсетях фотографиям, одного из молодых людей, повесивших сардельки, Навальный попытался пнуть.
Наш вернулся #сосисон2018 pic.twitter.com/TKXG1LH5z5— Илиас Меркури (@imerkouri) September 6, 2017