Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ >
Пришли новoсть| Поддержка клиентов| Реклама| Оформить рассылку| EST| ENG|
Оформить рассылку EST ENG
Искать
ВОЙТИ
ВЫЙТИ
ХрoникаЭстонияЭР100ТаллиннИда-Виру112ЭкономикаЗа рубежомЗдоровьеТехникаВаш домBидео
искать:
Более точный поиск

Фото: Алексея Навального обвешали сардельками

1
Rus.Postimees.ee
КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ
Сообщи
Сардельки. | ФОТО: LAURI KULPSOO/PM/EMF

На оппозиционера Алексея Навального повесили связку сарделек в московском аэропорту Домодедово. Об этом он рассказал в Facebook, передает «Лента.ру».

Это произошло по прилете политика из Страсбурга. По словам Навального, он остановился по просьбе девушки, пожелавшей сфотографироваться с ним. «В этот момент сзади налетает трое чертей и набрасывают мне на плечи СВЯЗКУ САРДЕЛЕК. Суматоха небольшая. Черти убегают», - написал оппозиционер (орфография автора сохранена).

«Я пошел на парковку и поехал в офис - работать», - добавил он.

Судя по появившимся в соцсетях фотографиям, одного из молодых людей, повесивших сардельки, Навальный попытался пнуть.

Наверх