Фото: Алексея Навального обвешали сардельками

Это произошло по прилете политика из Страсбурга. По словам Навального, он остановился по просьбе девушки, пожелавшей сфотографироваться с ним. «В этот момент сзади налетает трое чертей и набрасывают мне на плечи СВЯЗКУ САРДЕЛЕК. Суматоха небольшая. Черти убегают», - написал оппозиционер (орфография автора сохранена).

«Я пошел на парковку и поехал в офис - работать», - добавил он.

Судя по появившимся в соцсетях фотографиям, одного из молодых людей, повесивших сардельки, Навальный попытался пнуть.