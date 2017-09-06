Дело отправлено в суд: жители Нарвы за 10 евро помогали преступной группировке из России

Следственный комитет РФ в начале августа предъявил обвинение контрабандистам, которые доставляли оружие из ЕС в Россию, используя в том числе помощь живущих в Нарве асоциалов.

Полиция конфисковала летом 2015 года у группировки сотни единиц оружия. Следственный комитет выяснил, что как минимум 10-15 пистолетов через границу в Россию доставили безработные жители Нарвы, пишет Postimees.

Согласно результатам расследования, граждане РФ Дмитрий Богданов, Михаил и Леонид Светловы покупали 10-15 единиц оружия в одном из магазинов в словацком городе Братислава. После чего сотрудники магазина за доплату в 50 евро деактивировали оружие, вставляя в стволы шпильки. Таким образом, оружие получало статус "для стрельбы холостыми патронами". Это позволяло участникам группировки передвигаться с ним по территории Словакии и другим странам Евросоюза без специального разрешения.

Мужчины доставляли оружие в Нарву, где отдавали оружие местным — социально неблагополучным нарвитянам, которые пешком за плату примерно в 10 евро переносили оружие через пропускной пункт, не проходя досмотр, после чего прятали оружие в тайники у границы. Сами члены группировки без оружия проходили границу и забирали его в тайнике, а потом доставляли в Петербург.

Полиция вышла на след контрабандистов и 13 августа 2015 года были проведены обыски в Петербурге, в ходе которых было конфискована сотня единиц оружия, среди которого были автоматы, пистолеты, револьверы и винтовки. Также были изъяты многочисленные боеприпасы (гранаты, патроны и т. д.).

По данным Следственного комитета РФ, в группировку входили сотрудник управления Федеральной службы по исполнению наказаний по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Михаил Светлов, сотрудник спецотряда быстрого реагирования МВД России по городу и региону Михаил Мошкин, петербуржцы Леонид Светлов, Дмитрий Богданов, Максим Романов, Константин Даньков, Юрий Карачев и Павел Пешков и еще ряд неустановленных лиц.