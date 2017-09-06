Оружие школьнику, устроившему стрельбу в Ивантеевке, подарили родители

«Родители знали, что он увлекается оружием, по нашим данным, они ему сами подарили это оружие, для них не было секретом, чем он увлекается и что он делает», - цитирует РИА «Новости» ее высказывания на совещании с детским омбудсменом страны Анной Кузнецовой 6 сентября.

Также Мишонова заявила, что ученики этой школы предупреждали директора заведения о планах стрелка, но тот ничего не предпринял. «Он сделал все, чтобы его заметили, - подчеркнула омбудсмен, подразумевая нападавшего. - Он рассказал всем практически, что готовит, он рассказал своим одноклассникам. Одноклассники говорят, что рассказали директору, и он, видимо, не поверил, что это может быть реальностью».

По словам некоторых учеников этой школы, девятиклассник подвергался преследованиям и унижениям со стороны одноклассников из-за того, что был странным, но руководство школы не предпринимало никаких мер для того, чтобы пресечь эти издевательства, отмечает агентство.

Мишонова ранее рассказала, что устроивший стрельбу подросток не имел проблем с полицией, не состоял на учете, а его семья ранее не попадала в поле зрения правоохранительных органов. В подмосковном главке Следственного комитета подтвердили, что семья стрелка является благополучной.

По данным прокуратуры, 5 сентября во время урока информатики 15-летний ученик 9-го класса сперва напал на учительницу с кухонным топориком и ударил ее по голове, а затем стал взрывать в классе самодельные петарды и открыл стрельбу из пневматического оружия. По данным СМИ, подросток при нападении кричал: «Я ждал этого три года!».

В результате происшествия пострадали четыре человека: учительница получила черепно-мозговую травму и ранение лица из травматики, а трое учеников, выпрыгнувшие из окон класса, травмировали ноги и позвоночник. Все четверо находятся в больницах.

Стрелок был задержан правоохранительных органов. По факту ЧП возбуждены уголовные дело по статьям «хулиганство» и «халатность». В квартире подростка в доме на улице Толмачева повели обыск, оперативники и следователи также допросили отца школьника.

При этом сотрудники правоохранительных органов говорили, что подросток стрелял из пневматической винтовки, а учащиеся - о самодельном оружии, похожем на двустволку. По данным НТВ, подросток неоднократно хвастался, что у него есть тайная мастерская, где он собирает оружие буквально из железных труб, а свои поделки он показывал товарищам и звал их после уроков пострелять по банкам. По другим сведениям, подросток похитил травматику у отца.

Как выяснилось, перед нападениям девятиклассник выкладывал на своей странице в соцсетях фотографии с оружием, а в строке статуса написал delete my life с датой 5 сентября. Кроме того, в апреле подросток опубликовал пост о массовом убийстве, совершенном в школе «Колумбайн» в США в апреле 1999 года.

В отношении школьника будет назначена психиатрическая экспертиза. Если выяснится, что подросток невменяем, то уголовной ответственности он избежит и будет направлен на принудительное лечение по решению суда.

Именно так случилось с московским десятиклассником Сергеем Гордеевым, который 3 февраля 2014 года пришел с ружьем в школу N263, где он учился, и застрелил учителя, а затем смертельно ранил одного из прибывших на место ЧП полицейских. По результатам проведенной экспертизы школьник был признан невменяемым, а Бутырский суд столицы отправил его на принудлечение в соответствующее спецучреждение.