Решение суда: строительство Рейди-теэ — законно

НКО Движение зеленых Эстонии подала жалобу в административный суд с ходатайством об аннулировании разрешения на строительство второго этапа Рейди-теэ. Зеленые считали, что не была сделана обязательная по закону оценка влияния на окружающую среду планируемого строительства дороги у монумента «Русалка» и вдоль моря.

Суд не удовлетворил иск и постановил, что строительство Рейди-теэ является законным. По словам старейшины Пирита Тыниса Мёльдера, они надеются приступить к строительству дороги в ближайшее время.

Напомним, что защитники природы подали иск против строительства Рейди-теэ 23 мая. Они утверждали, что власти Таллинна не провели оценку воздействия строительства на окружающую среду. Активисты были уверены, что разрешение на строительство магистрали было выдано незаконно и требовали его аннулировать, а также пересмотреть весь проект.

При этом горуправа не была согласна с активистами-экологами и власти утверждали, что такой анализ Таллинн провел еще в 2007 году.