Каким будет новый сезон Русского театра?

Перед ее началом директор театра Тыну Ленсмент напомнил собравшимся журналистам, что в конце прошлого сезона был проведен конкурс на замещение должности художественного руководителя, так как договор Игоря Лысова заканчивался. "В конкурсе принимало участие более двадцати человек и, поверьте, среди них были знаменитые имена. Руководителем театра был выбран Филипп Лось, один из основателей театра "Школа современной пьесы", заместитель директора московского ТЮЗа", - сказал Ленсмент.

Филипп Лось начал свое выступление с обещания: "Я постараюсь, чтобы моя деятельность на посту худрука отвечала интересам театра, а значит, и зрителей".

Планы нового худрука обширны. Похоже, что нас будет ждать целая череда небезынтересных премьер. Так, он сказал, что в связи с тем, что вскоре театр отметит свое семидесятилетие, репертуар нуждается в пополнении новыми названиями, а также в сохранении наиболее удачных старых спектаклей, которые были тепло приняты зрителями.

Откроется сезон спектаклем по пьесе Лиона Фейхтвангера "Джулия Фарнезе" в постановке предыдущего худрука театра Игоря Лысова.

Следующая премьера состоится 27 октября. Это спектакль «Грибоедов. Горе от ума», осуществляемый на грант Министерства культуры Российской Федерации. Поставит его российский режиссер Степан Пектеев. "Это стильный и художественно продуманный спектакль с привлечением документальных материалов", - отметил Лось.

В дальнейших планах театра — шекспировский «Ричард III» в постановке Сергея Потапова, режиссерский дебют актрисы Татьяны Космыниной «Синдром самозванки», поставленный для трех актрис.

В содружестве с театральным фестивалем «Золотая маска» на сцене Русского театра пройдут гастроли Центра им. Мейерхольда. Выпускники актерской мастерской Виктора Рыжакова в составе творческого объединения «ИЮЛЬАНСАМБЛЬ» покажут спектакли «Несовременный концерт» (10 октября) и «Современный концерт» (11 октября).

Одним из важнейших событий театральной осени станет «Творческая лаборатория № 4» выпускников магистратуры того же Виктора Рыжакова с участием труппы театра. Итоговый показ и обсуждение работ состоится 14 октября. Тема режиссерских работ – современная русская проза.

В репертуаре появятся: вампиловская "Утиная охота", "Емельян Пугачев" по Сергею Есенину, своя версия знаменитого спектакля из репертуара театра Фоменко "Одна абсолютно счастливая деревня" по повести Бориса Вахтина.

Сам Филипп Лось поставит спектакль-размышление о русской душе "Русские сны", а летом на мызе Сагади театр сыграет "Месяц в деревне Тургенева" в его постановке.

Не забудут и про юного зрителя. В Рождественские каникулы будет показана сказка Джанни Родари "Планета новогодних елок", а российский режиссер Евгения Беркович создаст на сцене яркий музыкальный спектакль для подростков "Пеппи Длинный чулок".

Начнется новый период и в работе Театральной студии, обучение в которой с этого сезона станет трехгодичным, рассчитанным на фундаментальную профессиональную подготовку юных актеров. Руководить студией будет Артём Гареев.