Мужчина, убивший собутыльника, проведет в тюрьме девять лет

В Рапламаа, в волости Мярьямаа 21 января на празднике 34-летний Маргус повздорил со своим собутыльником, в результате чего он нанес жертве один удар ножом в область груди и два удара в живот. Собутыльник погиб от полученных ранений.

На судебных заседаниях подсудимый не признал своей вины.

Маргус был приговорен к девяти годам тюремного заключения и должен будет выплатить штраф, покрыть расходы на защиту и экспертизу в размере 4151 евро. Кроме того, суд удовлетворил взыскать с Маргуса компенсацию для матери жертвы в размере 631,75 евро.