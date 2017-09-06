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Мужчина, убивший собутыльника, проведет в тюрьме девять лет

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: Toomas Huik

Пярнуский уездный суд сегодня признал виновным 34-летнего мужчину в убийстве собутыльника и приговорил к девяти годам тюрьмы.

В Рапламаа, в волости Мярьямаа 21 января на празднике 34-летний Маргус повздорил со своим собутыльником, в результате чего он нанес жертве один удар ножом в область груди и два удара в живот. Собутыльник погиб от полученных ранений.

На судебных заседаниях подсудимый не признал своей вины.

Маргус был приговорен к девяти годам тюремного заключения и должен будет выплатить штраф, покрыть расходы на защиту и экспертизу в размере 4151 евро. Кроме того, суд удовлетворил взыскать с Маргуса компенсацию для матери жертвы в размере 631,75 евро.

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