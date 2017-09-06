ООН: апрельскую химатаку в Идлибе устроили войска Асада

В выводах комиссии говорится, что правительственный военный самолет в апреле сбросил зарин на город Хан-Шейхун в провинции Идлиб, от чего погибли более 80 мирных жителей, пишет Newsru.

Эту атаку и ранее определяли как зариновую, но в выводах миссии международной Организации по запрещению химического оружия, созданной при поддержке ООН, не говорилось, кто ее осуществил. Выводы комиссии были основаны на исследовании биоматериалов, собранных с тел троих погибших в результате атаки.

"Правительственные силы продолжали использовать химическое оружие против гражданских лиц в оппозиционных районах. В самом тяжелом случае сирийские военно-воздушные силы использовали зарин в Хан-Шейхуне в провинции Идлиб, убив десятки человек, большинство из которых были женщинами и детьми", - говорится в докладе. Этот случай следователи объявили военным преступлением.

Следователи из ООН заявили, что зафиксировали 33 случая использования химического оружия, причем 27 атак были совершены войсками сирийского президента Башара аль-Асада, в том числе семь с 1 марта по 7 июля. В шести более ранних случаях преступники пока не идентифицированы.

Химическая атака в городе Хан-Шейхун сирийской провинции Идлиб произошла 4 апреля. В результате погибли, по разным данным, от 80 до 100 человек, еще около 500 человек пострадали. Западные страны обвинили в применении оружия ВС президента Сирии Башара Асада. В Минобороны РФ заявили, что сирийская авиация нанесла удар по складу боеприпасов, где хранили химическое оружие боевики.

В ночь на 7 апреля Вооруженные силы США по приказу президента Дональда Трампа в ответ на химатаку нанесли ракетный удар по сирийской правительственной авиабазе в провинции Хомс. С американских кораблей в Средиземном море по аэродрому Шайрат в Сирии было выпущено 59 крылатых ракет Tomahawk. В результате погибли несколько человек, была уничтожена техника. По данным Пентагона, именно с этого аэродрома началась предполагаемая химатака.

Официальный Дамаск свою причастность к химатаке в Идлибе опроверг. Как заверили власти Сирии, армия никогда не использовала в боях химические или токсические вещества. В мае глава российской делегации на переговорах по Сирии в Астане Александр Лаврентьев заявил, что у России есть доказательства, что инцидент 4 апреля в городе Хан-Шейхун в провинции Идлиб был провокацией.

Союзники США по НАТО полностью поддержали действия Вашингтона, тогда как Москва однозначно расценила ракетный удар США как "акт агрессии против суверенного государства в нарушение норм международного права". В свою очередь, президент Владимир Путин заявил об отсутствии доказательств причастности Асада к атаке.