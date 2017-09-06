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Жители многих домов Мустамяэ до утра четверга останутся без горячей воды

Rus.Postimees.ee
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Вода. | ФОТО: PEETER LANGOVITS/PM/EMF

В связи с ремонтом теплотрассы в столичном районе Мустамяэ до 6 утра четверга нарушено теплоснабжение. Ситуация затрагивает жителей домов на улицах Академия, Кадака, Трумми и Рая, сообщает Rus.ERR со ссылкой на предприятие Utilitas.

Ремонтные работы закончат не позднее 6 утра четверга, до этого времени будет нарушена подача горячей воды и отопления в домах по улицам Академия-теэ, Кадака-теэ, Трумми и Рая.

В связи с ремонтными работами будет ограничено движение транспорта на улице Теадуспарги. Предприятие Utilitas известило о нарушении снабжения горячей водой владельцам домов. Информацию об отключениях можно найти на сайте Utilitas или узнать, позвонив по инфотелефону города Таллинна 1345.

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