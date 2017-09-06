Жители многих домов Мустамяэ до утра четверга останутся без горячей воды

Ремонтные работы закончат не позднее 6 утра четверга, до этого времени будет нарушена подача горячей воды и отопления в домах по улицам Академия-теэ, Кадака-теэ, Трумми и Рая.

В связи с ремонтными работами будет ограничено движение транспорта на улице Теадуспарги. Предприятие Utilitas известило о нарушении снабжения горячей водой владельцам домов. Информацию об отключениях можно найти на сайте Utilitas или узнать, позвонив по инфотелефону города Таллинна 1345.