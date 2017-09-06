Члены избиркома: нет никаких причин для того, чтобы не проводить электронное голосование

Чтобы выступить перед комиссией на совещание был приглашен генеральный директор Департамента государственных инфосистем Таймар Петеркоп. Он сказал, что к 5 октября, когда должно начаться э-голосование, исправить ошибку не удастся.

Петеркоп объяснил избиркому, что в прошлый четверг департамент получил информацию от группы ученых, изучавших чип, используемый в эстонских ИД-картах. Поскольку эта информация показалась достаточно правдоподобной, департамент задействовал ученых, которые оценили риск как достаточно серьезный для того, чтобы сообщить о нем общественности.

В числе других мнений прозвучало и мнение члена избиркома, судьи уголовной коллегии Таллиннского окружного суда Меэлики Аава, которая сказала, что убеждена в том, что нет никаких причин для отмены электронного голосования. Член комиссии, руководитель отдела заседаний Государственной канцелярии Айвар Рахно также сказал, что у него не возникло убеждения, что э-голосование может быть рискованным.

Все члены комиссии согласились с этим. Председатель избиркома Меэлис Ээрик пришел к выводу, что, несмотря на гипотетическую уязвимость, ИД-карта безопасна: «У нас нет фактов, на основании которых можно утверждать, что электронное голосование не является безопасным».

«Я считаю, что э-выборы могут пройти в соответствии с законом. Мы должны быть в курсе того, как развивается эта ситуация и реагировать, если нужно. Мы полностью способны на это», - добавил он.

По состоянию на сегодня, э-выборы пройдут в соответствии с законом.