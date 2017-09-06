Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ >
Пришли новoсть| Поддержка клиентов| Реклама| Оформить рассылку| EST| ENG|
Оформить рассылку EST ENG
Искать
ВОЙТИ
ВЫЙТИ
ХрoникаЭстонияЭР100ТаллиннИда-Виру112ЭкономикаЗа рубежомЗдоровьеТехникаВаш домBидео
искать:
Более точный поиск

Члены избиркома: нет никаких причин для того, чтобы не проводить электронное голосование

Rus.Postimees.ee
КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ
Сообщи

Республиканская избирательная комиссия собралась, чтобы обсудить проведение электронного голосования во время местных выборов после обнаружения учеными риска безопасности ИД-карт.

Чтобы выступить перед комиссией на совещание был приглашен генеральный директор Департамента государственных инфосистем Таймар Петеркоп. Он сказал, что к 5 октября, когда должно начаться э-голосование, исправить ошибку не удастся.

Петеркоп объяснил избиркому, что в прошлый четверг департамент получил информацию от группы ученых, изучавших чип, используемый в эстонских ИД-картах. Поскольку эта информация показалась достаточно правдоподобной, департамент задействовал ученых, которые оценили риск как достаточно серьезный для того, чтобы сообщить о нем общественности.

В числе других мнений прозвучало и мнение члена избиркома, судьи уголовной коллегии Таллиннского окружного суда Меэлики Аава, которая сказала, что  убеждена в том, что нет никаких причин для отмены электронного голосования. Член комиссии, руководитель отдела заседаний Государственной канцелярии Айвар Рахно также сказал, что у него не возникло убеждения, что э-голосование может быть рискованным.

Все члены комиссии согласились с этим. Председатель избиркома Меэлис Ээрик пришел к выводу, что, несмотря на гипотетическую уязвимость, ИД-карта безопасна: «У нас нет фактов, на основании которых можно утверждать, что электронное голосование не является безопасным».

«Я считаю, что э-выборы могут пройти в соответствии с законом. Мы должны быть в курсе того, как развивается эта ситуация и реагировать, если нужно. Мы полностью способны на это», - добавил он.

По состоянию на сегодня, э-выборы пройдут в соответствии с законом.

Наверх