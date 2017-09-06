Фото: советник IRL использовал разрешение на парковку в Таллинне в личных целях?

«Со 2 сентября советник IRL, которая является работником канцелярии, использовала льготное разрешение на парковку для наружной рекламы партии, паркуя микроавтобус с рекламой на парковке перед Русским театром», - сообщает советник по связям с общественностью канцелярии Таллиннского городского совета Лийна Каэв, добавляя, что 95-процентная скидка на парковочное разрешение выдается для городского совета и это разрешение можно использовать только для выполнения своих рабочих обязанностей.

«Я очень рада, что канцелярия совета сама обратила на это внимание, - ответила припарковавшая микроавтобус Биргит Ремикюлль. - Да, у меня есть льгота на парковку и я являюсь городским чиновником. Призывающий к борьбе с коррупцией автобус был моим рабочим транспортом две недели, на нем ездила только я. Парковались на таком микроавтобусе с льготным разрешением в надежде, что горуправа сама обратит внимание на эту тему».

По ее словам, нелепо, что Таллинн дает городским чиновникам, которые изъявили желание, льготное парковочное разрешение, с помощью которого можно парковаться по всему городу в любое время, притом, что в Таллинне есть бесплатный транспорт.

Ремикюлль говорит, что кандидат в мэры от IRL Райво Аэг недавно запросил у Таллиннского транспортного департамента список людей, которым город выдал льготное парковочное разрешение. В ответе говорилось, что было выдано более 500 таких разрешение, что по словам Ремикюлль, слишком много.

Несмотря на озвученную благородную цель партии, сама Ремикюлль не изъявила желания отказаться от своей льготной парковки, хотя руководитель канцелярии горсовета предлагала ей такую возможность.

«Кажется, что слова Биргит расходятся с делами, поскольку она не захотела отказаться от льготных условий парковочного разрешения и использовать общественный транспорт», - рассуждает Каев.

Ремикюлль сказала, что только ее отказ не решит проблемы и для начала надо изучить, кто эти 500 человек, которым были выданы разрешения.