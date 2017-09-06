Фото: Ратас показал генеральному секретарю НАТО военный городок Тапа

Ратас и Столтенберг во второй половине дня в среду посетили военный городок Тапа, где ознакомились с тем, как несут службу военнослужащие Сил обороны Эстонии и НАТО, с вооружением и логистическими особенностями службы 1-й пехотной бригады, сообщил пресс-секретарь правительства.

После визита в Тапа премьер-министр вернулся в столицу, чтобы поприветствовать прибывающую с визитом в Эстонию высокопоставленную представителя Европейского союза Федерику Могерини.

В четверг премьер-министр встретится с министром иностранных дел Великобритании Борисом Джонсоном, который прибывает в Эстонию на неофициальную встречу министров иностранных дел Европейского союза.