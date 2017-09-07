Памятка садовода: работы в сентябре

Посадите растения для живой изгороди и многолетники, в лучшем случае природа поможет вам с поливом, особенно если земля сухая и песчаная. Высадите именно морозостойкие и рано покрывающиеся листвой кусты – сирень, смородину, жимолость.

Обрежьте травянистые стебли пионов на уровне земли и сожгите их на костре. Это снизит риск грибковых заболеваний. okaspuud valik

При посадке многолетников и луковичных цветов сделайте в своем ежегоднике план расположения сортов. Так вы будете знать, где что находится, поскольку ярлыки могут потеряться, а память – подвести. Не позволяйте ценным сортам превратиться в безымянные украшения смешанных клумб.

/ Bauhof

Если хотите пересадить в саду какое-то хвойное дерево (из-за изменения условий освещения, чтобы улучшить почву и т.п.), то лучшее время для этого – с конца августа до конца сентября. Не забудьте хорошенько полить!

Bauhof

В розарии соберите все больные листья и сожгите их. Подкормку удобрениями уже следует прекратить, поскольку толстеющие побеги более чувствительны к морозам!

Газоны снова стригите немного чаще, в последние разы траву можно оставлять немного выше, чтобы внезапно насупившая зима не причинила ей слишком много вреда. Старайтесь и осенью косить траву, когда она сухая!

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