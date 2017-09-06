Неизвестные повредили несколько припаркованных у дома машин

Ночью 5 сентября в полицию поступило сообщение, что в Вильянди на улице Сави были повреждены несколько машин. Прибывшие на место полицейские насчитали четыре поврежденных автомобиля. Также неизвестные перекатили в другое место стоявшую у дома без аккумулятора Honda.

Все обстоятельства произошедшего будут выяснены в ходе расследования.