Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ >
Пришли новoсть| Поддержка клиентов| Реклама| Оформить рассылку| EST| ENG|
Оформить рассылку EST ENG
Искать
ВОЙТИ
ВЫЙТИ
ХрoникаЭстонияЭР100ТаллиннИда-Виру112ЭкономикаЗа рубежомЗдоровьеТехникаВаш домBидео
искать:
Более точный поиск

Неизвестные повредили несколько припаркованных у дома машин

Rus.Postimees.ee
КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ
Сообщи
Полицейский. Иллюстративное фото. | ФОТО: Arvo Meeks/Valgamaalane

Прокуратура возбудила уголовное дело для выяснения обстоятельств, при которых в ночь на вторник в Вильянди были повреждены припаркованные у дома автомобили, сообщает Sakala.

Ночью 5 сентября в полицию поступило сообщение, что в Вильянди на улице Сави были повреждены несколько машин. Прибывшие на место полицейские насчитали четыре поврежденных автомобиля. Также неизвестные перекатили в другое место стоявшую у дома без аккумулятора Honda.

Все обстоятельства произошедшего будут выяснены в ходе расследования.

Наверх