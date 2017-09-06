В Таллинское горсобрание баллотируется 1451 человек

Об этом BNS сообщила в среду пресс-служба мэрии столицы, отметив, что в общей сложности в состав горсобрания баллотируется 1451 кандидат, что чуть меньше числа баллотировавшихся на предыдущих выборах - 1571. Зато списков, вместо нынешних тринадцати, было тогда только девять - пять от партий и четыре - от избирательных союзов, кандидатов -одиночек набрался тогда десяток.

Наибольшее число кандидатов представила Центристская партия - 508. Прошлый раз от нее баллотировались 454 кандидата. Самый короткий список - у Объединенной левой партии (которая в прошлых выборах не участвовала) - 37. Радикально сократилось число кандидатов от Партии реформ - нынче их 103 против 398 на прошлых выборах. СОРП выдвинул 170 кандидатов (в 2013 г. - 230), социал-демократы - 125 кандидатов (188), Консервативная народная партия - 117 (86) и Зеленые - 98.

Среди избирательных союзов наиболее длинный список у Избирательного союза Сависаара и Делового Таллинна - 117 кандидатов, "Свободный гражданин Таллинна" представил 84, "НАШ Таллинн - 31, "Движение за выживание Эстонии" - 20, "Город-метро" - 15 и "Международные и местные голоса во имя цветущего будущего Таллинна" - 8 кандидатов.

Как подчеркнул председатель городской избирательной комиссии Тоомас Сепп, цифры эти - предварительные, поскольку могут измениться в ходе проверки данных кандидатов. В прошлый раз отпали, например, 20 кандидатов.