Туристы оказались в плену на маленьком эстонском острове
6 сентября 2017 г., 18:45
Шторм на выходных остановил на пять день паромное сообщение с островом Рухну и посетившие остров туристы оказались в плену до сегодняшнего дня, когда корабль отправился в Пярну, пишет Saarte Hääl.
Дольше запланированного на Рухну провела Аннели Теппо-Тоост, которая вместе со спутником в пятницу отправились на остров на маленькой лодочке и планировали уже в субботу вернуться домой. К сожалению, погодные условия до сегодняшнего дня не давали возможности покинуть остров.
Были и другие туристы, которые оказались в плену шторма, но никто на жизнь не жаловался. Теппо-Тоост сказала, что люди собрались в местной таверне и общались между собой.