Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ >
Пришли новoсть| Поддержка клиентов| Реклама| Оформить рассылку| EST| ENG|
Оформить рассылку EST ENG
Искать
ВОЙТИ
ВЫЙТИ
ХрoникаЭстонияЭР100ТаллиннИда-Виру112ЭкономикаЗа рубежомЗдоровьеТехникаВаш домBидео
искать:
Более точный поиск

Туристы оказались в плену на маленьком эстонском острове

Rus.Postimees.ee
КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ
Сообщи
Порт Рингсу на острове Рухну. | ФОТО: Toomas Huik

Шторм на выходных остановил на пять день паромное сообщение с островом Рухну и посетившие остров туристы оказались в плену до сегодняшнего дня, когда корабль отправился в Пярну, пишет Saarte Hääl.

Дольше запланированного на Рухну провела Аннели Теппо-Тоост, которая вместе со спутником в пятницу отправились на остров на маленькой лодочке и планировали уже в субботу вернуться домой. К сожалению, погодные условия до сегодняшнего дня не давали возможности покинуть остров.

Были и другие туристы, которые оказались в плену шторма, но никто на жизнь не жаловался. Теппо-Тоост сказала, что люди собрались в местной таверне и общались между собой.

Наверх