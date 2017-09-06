Туристы оказались в плену на маленьком эстонском острове

Дольше запланированного на Рухну провела Аннели Теппо-Тоост, которая вместе со спутником в пятницу отправились на остров на маленькой лодочке и планировали уже в субботу вернуться домой. К сожалению, погодные условия до сегодняшнего дня не давали возможности покинуть остров.

Были и другие туристы, которые оказались в плену шторма, но никто на жизнь не жаловался. Теппо-Тоост сказала, что люди собрались в местной таверне и общались между собой.