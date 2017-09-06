Авиакомпания Ryanair отказала в перелете туристке с раздвоением личности

Инцидент произошел в конце августа в аэропорту Мурсия — Сан-Хавьер на юго-востоке Испании. Энн-Мари Финч планировала вернуться в Англию после отдыха в этой стране. Однако из-за того, что 31-летнюю женщину покусали комары на перроне аэродрома, она потеряла эмоциональное равновесие, пишет Lenta.ru.

«Когда я обеспокоена, я не могу нормально себя вести, это влияет на мою подвижность и манеру говорить», — пояснила Финч. По словам путешественницы, она была очень напугана и не могла совладать со стрессом. Сотрудники Ryanair пришли к выводу, что женщина нарушает порядок и угрожает безопасности других пассажиров. В итоге ее не пустили в самолет.

Представители перевозчика заявили, что компания оплатила Финч ночь в отеле. На следующий день, 23 августа, британка вернулась домой другим рейсом этого лоукостера.

Также известно, что и Ryanair, и персонал испанского аэропорта предупредили о психических проблемах у Финч. Работники лоукостера даже были согласны посадить ее на борт лайнера первой. В Ryanair отметили, что сожалеют о причиненных Финч неудобствах, но вместе с тем подчеркнули, что безопасность клиентов и сотрудников является для компании первоочередным приоритетом.

Раздвоение личности или диссоциативное расстройство идентичности — болезнь, при котором психика человека расщепляется на несколько личностей. Причиной этого могут быть тяжелые эмоциональные или физические травмы.