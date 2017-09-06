Фото: в Турции смертник пытался совершить нападение

Смертник пытался напасть на полицейский участок возле региональной базы национальной разведки в южной провинции Мерсин, пишет "Корреспондент".

Главный прокурор города Мерсин Эркан Мустафа заявил, что потенциальный смертник был застрелен во время вооруженного столкновения с силами безопасности вблизи полицейского участка.

"Мы детально проверяем, не был ли нападавший членом ИГИЛ. Вскоре мы сделаем подробное заявление. Удалось предотвратить серьезному нападению благодаря успешной работе нашей полицейской команды", - сказал Эркан.

Отмечается, что с нападающего был снят пояс смертника.