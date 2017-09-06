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Фото: в Турции смертник пытался совершить нападение

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: Xinhua/Xinhua/Sipa USA

Турецкая полиция застрелила смертника до того, как он успел совершить нападение, сообщает Hurriyet.

ФОТО: Xinhua/Xinhua/Sipa USA

Смертник пытался напасть на полицейский участок возле региональной базы национальной разведки в южной провинции Мерсин, пишет "Корреспондент".

Главный прокурор города Мерсин Эркан Мустафа заявил, что потенциальный смертник был застрелен во время вооруженного столкновения с силами безопасности вблизи полицейского участка.

"Мы детально проверяем, не был ли нападавший членом ИГИЛ. Вскоре мы сделаем подробное заявление. Удалось предотвратить серьезному нападению благодаря успешной работе нашей полицейской команды", - сказал Эркан.

Отмечается, что с нападающего был снят пояс смертника.

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