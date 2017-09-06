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НАТО сообщило о перехвате российских истребителей над Балтикой

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: MURAD SEZER/REUTERS/Scanpix

Руководство НАТО сообщило о том, что истребители ВВС Бельгии F-16 поднимались в воздух на перехват российских самолетов Су-27 над акваторией Балтийского моря. Инцидент произошел накануне, 5 сентября, пишет Newsru.

Бельгийские самолеты взлетели с авиабазы Эмари в Эстонии после того, как радар НАТО засек два самолета российских ВВС, покинувших воздушное пространство Калининграда и выдвинувшихся в северном направлении в международное воздушное пространство.

"Военные самолеты не передавали свои опознавательные сигналы и не поддерживали связь с гражданскими центрами управления воздушным движением, - говорится в сообщении НАТО, - В рамках стандартных процедур бельгийские F-16 были подняты для идентификации истребителей Су-27 ВВС России, которые впоследствии пристроились к российскому тяжелому транспортному самолету Ил-76".

Командование НАТО отметило, что после инцидента "все российские самолеты вернулись в Калининград, а бельгийские F-16 благополучно приземлились на авиабазе Эмари".

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