НАТО сообщило о перехвате российских истребителей над Балтикой

Бельгийские самолеты взлетели с авиабазы Эмари в Эстонии после того, как радар НАТО засек два самолета российских ВВС, покинувших воздушное пространство Калининграда и выдвинувшихся в северном направлении в международное воздушное пространство.

"Военные самолеты не передавали свои опознавательные сигналы и не поддерживали связь с гражданскими центрами управления воздушным движением, - говорится в сообщении НАТО, - В рамках стандартных процедур бельгийские F-16 были подняты для идентификации истребителей Су-27 ВВС России, которые впоследствии пристроились к российскому тяжелому транспортному самолету Ил-76".

Командование НАТО отметило, что после инцидента "все российские самолеты вернулись в Калининград, а бельгийские F-16 благополучно приземлились на авиабазе Эмари".