Дети продают ровесникам самодельные наполнители для э-сигарет

Родители решили поговорить с Оливером, после чего мальчик достал из тайника в своей комнате электронную сигарету: «Выяснилось, что у его друга, который является и его одноклассником, была э-сигарета, которую он дал Оливеру попробовать. Позже друг начал говорить, чтобы Оливер купил себе такую же, поскольку у многих уже есть».

Оливер собрал 30 евро и сказал другу, что хочет купить сигарету.

После этого одноклассник свел его с 16-летним молодым человеком, который передал вещь мальчику. А дальше друг написал Оливеру, что если он хочет снова наполнить свою сигарету, жидкость он может получить у 17-летнего подростка, который их сам смешивает дома и продает по пять евро. «Это меня напугало», - сказал Марика, которая отобрала э-сигарету у сына раньше, чем потребовалась замена жидкости.

Марика поделилась своей обеспокоенностью с матерью друга Оливера, которая тут же начала проверять своего отпрыска и нашла и у него э-сигарету. Выяснилось, что ее сын получил прибор у того же парня.

«Я сама даже не подозревала, что у моего сына может это быть, поскольку он занимается спортом», - сказала Марика. Насколько известно, электронные сигареты не оставляют запаха дыма: «Была бы это обычная сигарета, можно быть бы учуять запах, поскольку сама я не курю».

Поскольку эта история испугала Марику, она напоминает родителям, чтобы они больше интересовались своими детьми: «Мы раньше говорили с сыном, что это вредно, и будем говорить еще. Он понял, какую ошибку он совершил. Но в этом возрасте они хотят как-то утвердиться». Мать надеется, что после ее истории родители станут более внимательными.

По словам участкового полицейского из Синди Пирет Дрейманн, трое пярнумааских родителей обратились к ней с проблемой, что в руки их 12-летених детей попали электронные сигареты.

По данным Дрейманн, дети, у которых родители нашли сигареты, сказали, что купили их у сверстников, которые взяли их у 16-летнего подростка.

Продававший э-сигареты за 30 евро молодой человек того же возраста, в числе прочего, сообщил в переписке с одним покупателем, что у его 17-летнего приятеля можно купить наполнительную жидкость всего за пять евро, поскольку молодой человек сам делает их дома. Из чего он смешивает жидкости и насколько опасными они могут быть, еще не известно. «На данный момент мы слышали уже о втором подростке, который предположительно делает жидкости дома», - сказал Дрейманн, которая опасается, что данная проблема может касаться многих регионов.

«Обращаю внимание родителей на то, чтобы они больше следили за тем, как их дети проводят свободное время и какие вещи у них есть», - сказала участковый полициейский и посоветовала, если ребенок просит большие суммы денег, родителям нужно выяснить, для чего они ему нужны. «И расскажите детям о вреде электронных сигарет!».

Электронные сигареты запрещены для несовершеннолетних

Э-сигарета – это прибор на батарейках, цель которого превратить в пар находящуюся в капсуле жидкость и ввести его в дыхательные пути пользователя. Вещества превращаются в пар при высокой температуре. Химические жидкости могут как содержать никотин, так и не содержать. Содержащие никотин жидкости небезопасны для здоровья, поскольку никотин – это опасный для нервной системы яд, который вызывает зависимость.

По закону, несовершеннолетним запрещено иметь э-сигареты, продавать их и употреблять. Они используются также, как табак. Э-сигареты наносят вред здоровью, а из-за вкуса и возможности приспособиться их проще всего рекламировать именно среди молодежи.

Источник: http://www.tubakainfo.ee