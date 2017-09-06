Столтенберг во время визита в Тапа: учения «Запад» прямо не угрожают ни одной из стран НАТО

Учения «Запад», в которых примут участие по данным российской стороны 12 700 военнослужащих и которые носят исключительно оборонительный характер, вызвали опасения в Польше и странах Балтии. В Литве и в Эстонии утверждают, что число участников учений может на самом деле достигнуть 100 000 человек.

За последние годы НАТО доставила в Эстонию, Латвию, Литву и Польшу для сбалансирования исходящей от России опасности 4000 своих военнослужащих.

Йенс Столтенберг в среду во время посещения дислоцированных в Тапа военнослужащих НАТО сказал, что присутствие этих сил дает однозначный сигнал о том, что «нападение на одного из союзников повлечет за собой ответ всего альянса».

«Мы будем внимательно следить за ходом учений и мы на страже, хотя и сохраняем спокойствие, поскольку не видим непосредственной угрозы ни одному из союзников НАТО», - подчеркнул он.

Официальные лица на Западе утверждают, что подготовка к учениям «Запад» указывает на то, что на самом деле учения будут более масштабными, чем об этом говорит Москва и, по словам Столтенберга, уровень открытости России не соответствует международным требованиям.

В качестве наблюдателей на учения приглашены три эксперта НАТО и, по словам Столтенберга, это совсем не тот уровень транспарентности, на котором настаивает ОБСЕ.

«Транспарентность и предсказуемость для снижения вероятности недоразумений и инцидентов сейчас даже важнее, поскольку напряженность остается высокой», - добавил он.