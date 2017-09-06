Банда подростков терроризирует жителей Кейла

Уже минимум полгода спокойствие горожан нарушает банда молодых правонарушителей в возрасте от 13 до 17 лет.

Если все начиналось с нарушений общественного порядка, то к сегодняшнему дню действия подростков больше напоминают криминальные фильмы. Только за одну неделю здесь произошло три незаконных проникновения, два из которых закончились кражей имущества.

На сегодняшний день по некоторым из эпизодов с их участием заведены семь уголовных дел. Кроме этого, суд уже определил некоторых из подростков в спецшколу.