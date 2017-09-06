Фото: отель предлагает одиноким постояльцам арендовать на ночь рыбок

Необычный и недорогой способ скрасить одиночество своим гостям предложил один из отелей Бельгии неподалеку от аэропорта Шарлеруа. Всего за 3,5 евро каждый постоялец может арендовать на ночь рыбку в аквариуме, пишет Newsru.
Подобный "рыбный" сервис гостиница, где стандартный номер можно снять за 75 евро, предлагает последние несколько лет, однако эта услуга получила широкую известность только сейчас, когда новозеландский радиопродюсер Мишель Кук написала о ней на днях в своем Twitter, рассказав, что в отеле останавливалась ее подруга, которой предложили рыбку в компаньоны.
Это сообщение получило более 13 тысяч репостов с многочисленными комментариями. Некоторые люди были в восторге и заявили, что они определенно забронировали бы рыбу, в то время как другие отреагировали на это довольно критично, заявив, что аренда животных - "это весьма оскорбительно", а также высказав опасения относительно размера рыбки и аквариума, передает "Фонтанка.fi".
Менеджер отеля Дэвид Диллен расссказал The Independent, что услуга проката рыбок пользуется популярностью у гостей: чаще всего постояльцы отеля реагируют на это "прекрасно". "Они улыбаются, размещают фотографии в социальных сетях. Мы сдаем напрокат несколько рыб в неделю", - сообщил он.
По словам представителя отеля, за рыбами очень хорошо ухаживают, и когда рыбка не "занята", она находится в большом аквариуме, где есть все необходимое.
My friend is staying in a hotel in Belgium. They've offered her the option of renting a fish for the night, in case she's lonely. #noshit pic.twitter.com/DG74iRSfhY— Michelle Cooke (@Mich_Cooke) 2 сентября 2017 г.