Мужчина оказался зажат между двумя грузовиками
7 сентября 2017 г., 06:49
Вчера утром в Вильянди грузовик с прицепом, двигавшийся задним ходом, врезался в другой грузовик, который ремонтировал мужчина. Зажатый между автомобилями человек был доставлен в больницу.
Несчастный случай произошел в 7.58 на улице Тяхе,3, где 55-летний мужчина на грузовике DAF врезался в GAZ-53.
Между прицепом и другим грузовиком оказался зажат 69-летний мужчина.
Скорая помощь доставила пострадавшего в Вильяндискую больницу.