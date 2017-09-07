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Мужчина оказался зажат между двумя грузовиками

Rus.Postimees.ee
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Грузовики. Фото иллюстративное | ФОТО: MEELIS MEILBAUM/VIRUMAA TEATAJA

Вчера утром в Вильянди грузовик с прицепом, двигавшийся задним ходом, врезался в другой грузовик, который ремонтировал мужчина. Зажатый между автомобилями человек был доставлен в больницу.

Несчастный случай произошел в 7.58 на улице Тяхе,3, где 55-летний мужчина на грузовике DAF врезался в GAZ-53.

Между прицепом и другим грузовиком оказался зажат 69-летний мужчина.

Скорая помощь доставила пострадавшего в Вильяндискую больницу.

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