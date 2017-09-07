Внимание, жители Таллинна! В День без автомобиля на нескольких дорогах будет ограничено движение

В воскресенье, 24 сентября, с 6 до 19 часов будет ограничен въезд автомобилей на Пярнуское шоссе, начиная с площади Виру и с перекрестка с бульваром Эстония. Также закрыта для движения улица Валли со стороны улицы Виру и с Пярнуского шоссе. На закрытых участках будет запрещена и парковка. Трамвайное движение не изменится, а автобусы пойдут по бульвару Мере или бульвару Эстония.

Мероприятия в честь Дня без автомобилей пройдут с 10 до 16 часов. В этом время у горожан есть возможность принять участие в различных активностях, связанных с дружелюбным передвижением для окружающей среды, купить экологически чистые товары, поучаствовать в пешем и велосипедном походах и насладиться концертом. В этот же день состоятся и соревнования по ориентированию на городском транспорте.

Поскольку ограничение движения на Пярнуском шоссе повлияет и на общественный транспорт, будут изменены маршруты автобусов линий 5, 18, 20, 36, 40 и 73. Также изменится место остановки «Виру» для трамваем линий 3 и 4 в направлении на Тонди.