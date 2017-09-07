Обеспокоенная жительница Эстонии: я не могу позволить себе уйти на больничный

С одной эстонской государственной служащей (пусть ее имя будет Эне — прим.ред.) произошел несчастный случай на производстве. Была повреждена рука и семейный врач настоял на двухнедельном больничном. В травмпункте посоветовали три недели не работать.

Но Эне отправилась на работу с травмой. «Я не могу позволить себе такую роскошь, как больничный лист, даже если произошел несчастный случай на производстве или что-то еще», - говорит она.

Обычно Больничная касса компенсирует при несчастном случае на производстве полностью дневной доход со второго дня болезни. Но это не случай Эне.

В прошлом году она была в отпуске по уходу за ребенком и приступила к работе в октябре прошлого года. Но выплаты во время больничного рассчитываются на основании полученных из Налогово-таможенного департамента данных об уплаченном в прошлом году социальном налоге лица. Поскольку Эне в прошлом году сидела дома с ребенком, социальный налог за нее не платили. Поэтому для расчета в ее случает берется минимальная зарплата — 470 евро. Получается, что компенсация по болезни в день будет почти 15 евро, с которых удерживается подоходный налог.

Если Эне с брутто-зарплатой в 1700 евро в 2016 году вместо того, чтобы сидеть дома с ребенком, ходила на работу, Больничная касса платила бы ей при несчастном случае на производстве почти 56 евро в день. Если от этой суммы отнять подоходный налог, Эне получала бы на руки почти 45 евро в день.

Невозможно остаться дома с ребенком

Пресс-секретарь Инспекции труда Кристель Абель говорит, что вышедшие из отпуска по уходу за ребенком также обращаются в Инспекцию труда за разъяснениями по поводу размера компенсаций.

«Объясняем спрашивающим действующий закон и возможность обратиться за точными разъяснениями в Больничную кассу, которая рассчитывает и выплачивается компенсацию по нетрудоспособности, - рассказывает Абель. - Поднятая вами тема касается не только вышедших с отпуска по уходу за ребенком работников, но и тех людей, у которых по какой-либо причине за прошлый календарный год отсутствуют выплаты социального налога».

Абель приводит в пример молодых людей, которые только первый год начинают работать, и долгое время находящихся без работы людей, которые только нашли работу. При несчастном случае на производстве, всем будет выплачиваться минимальная зарплата.

Несчастный случай на производстве — это лишь один пример. Минимальная зарплата ждет всех вернувшихся с отпуска по уходу за ребенком родителей, если их ребенок заболеет.

Эне сама была вынуждена в начале месяца пару дней посидеть дома с больным ребенком. «Уже стало понятно, что государство выплачивает столько, что я сама не отважусь взять больничный», - говорит Эне.

Больничная касса в этом случае платит родителям с первого дня 80 процентов от дневной зарплаты. Поскольку Эне зарплату в прошлом году не получала, во время болезни ребенка ей выплатили 80 процентов от минимальной зарплаты.

«Матери не болеют, поскольку это просто невозможно, это реальность эстонского государства и болезнь обходится слишком дорого», - говорит Эне, по рассчетам которой она не может брать больничный до 1 января 2018 года.

Пресс-секретарь Министерства социальных дел Оскар Лепик говорит, что на данный момент не планируется обсуждать изменения в компенсациях по болезни и уходу. Но он заверил, что в ходе реформы родительских компенсаций будет также проанализировано, как обеспечить одинаковое обращение к вышедшим с отпуска по уходу за ребенком родителям, если в одном случае родитель маленького ребенка мог работать с частичной нагрузкой и в другом — был постоянно в отпуске по уходу за ребенком. Цель одной из реформ — предлагать больше возможностей работать с частичной нагрузкой во время отпуска по уходу за ребенком.

Министр социальных дел Кайя Ива (IRL) говорит, что министерство знает о проблеме, но для ее решения необходимо время, поскольку этот вопрос находится в ее компетенции, а также министра здоровья и труда Евгения Осиновского (Социал-демократическая партия).