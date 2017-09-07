В Вируском пехотном батальоне погиб солдат

Пресс-секретарь Сил обороны, лейтенант Симмо Саар сказал Postimees, что трагический инцидент произошел в Сиргала, где солдаты с автоматами проводили стрельбы.

Солдат Ярмо при обращении с оружием выстрелил в себя и погиб от полученного ранения. Ярмо приступил к службе два месяца назад, в начале июля.

Солдаты используют автоматы Galil и AK4.

Силы обороны Эстонии сообщили близким погибшего о произошедшем и принесли свои соболезнования.