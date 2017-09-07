В Вируском пехотном батальоне погиб солдат
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7 сентября 2017 г., 08:04
В Ида-Вирумаа в Сиргала в среду во время упражнений по стрельбе погиб солдат Вируского пехотного батальона. Вируская окружная прокуратура возбудила уголовное дело для расследования произошедшего.
Пресс-секретарь Сил обороны, лейтенант Симмо Саар сказал Postimees, что трагический инцидент произошел в Сиргала, где солдаты с автоматами проводили стрельбы.
Солдат Ярмо при обращении с оружием выстрелил в себя и погиб от полученного ранения. Ярмо приступил к службе два месяца назад, в начале июля.
Солдаты используют автоматы Galil и AK4.
Силы обороны Эстонии сообщили близким погибшего о произошедшем и принесли свои соболезнования.