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В Вируском пехотном батальоне погиб солдат

Дополнено в 8:33!

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Rus.Postimees.ee
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ФОТО: Teet Malsroos / Õhtuleht

В Ида-Вирумаа в Сиргала в среду во время упражнений по стрельбе погиб солдат Вируского пехотного батальона. Вируская окружная прокуратура возбудила уголовное дело для расследования произошедшего.

Пресс-секретарь Сил обороны, лейтенант Симмо Саар сказал Postimees, что трагический инцидент произошел в Сиргала, где солдаты с автоматами проводили стрельбы.

Солдат Ярмо при обращении с оружием выстрелил в себя и погиб от полученного ранения. Ярмо приступил к службе два месяца назад, в начале июля.

Солдаты используют автоматы Galil и AK4.

Силы обороны Эстонии сообщили близким погибшего о произошедшем и принесли свои соболезнования.

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