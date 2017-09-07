Пассажиров Ryanair ждет приятный сюрприз

В настоящее время пассажиры могут взять в самолеты Ryanair без дополнительной платы две сумки. Многие стараются воспользоваться этим максимально и берут в салон по две большие сумки. Это создает неудобства для других пассажиров и задерживает посадку, пишет Rus.Tvnet.

Чтобы побудить пассажиров сдавать свои сумки в багаж и уменьшить объем ручной клади, с 1 ноября пассажирам Ryanair по-прежнему будет разрешено бесплатно провозить две небольшие сумки, но одну из них, более объемную, придется сдавать у выхода на посадку, откуда она будет отправляться в грузовой отсек. При этом Ryanair снизит стоимость провоза багажа с 35 до 25 евро и увеличит разрешенный вес багажа с 15 кг до 20 кг.