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Пассажиров Ryanair ждет приятный сюрприз

Rus.Postimees.ee
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Таллиннский аэропорт. Ryanair. | ФОТО: MIHKEL MARIPUU/PM

Ирландский лоукостер Ryanair объявил, что с 1 ноября меняет правила провоза багажа - пошлина на него будет снижена, а вес - увеличен.

В настоящее время пассажиры могут взять в самолеты Ryanair без дополнительной платы две сумки. Многие стараются воспользоваться этим максимально и берут в салон по две большие сумки. Это создает неудобства для других пассажиров и задерживает посадку, пишет Rus.Tvnet.

Чтобы побудить пассажиров сдавать свои сумки в багаж и уменьшить объем ручной клади, с 1 ноября пассажирам Ryanair по-прежнему будет разрешено бесплатно провозить две небольшие сумки, но одну из них, более объемную, придется сдавать у выхода на посадку, откуда она будет отправляться в грузовой отсек. При этом Ryanair снизит стоимость провоза багажа с 35 до 25 евро и увеличит разрешенный вес багажа с 15 кг до 20 кг.

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