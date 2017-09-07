В Эстонии резко выросли цены на продукты и услуги

Об этом BNS сообщил в четверг Департамент статистики, отметив, что товары в августе этого года в сравнении с августом 2016 года были на 3,8 процента и услуги на 4,1 процента дороже.

Административно регулируемые цены на товары и услуги в сравнении с августом прошлого года выросли на 7,2 процента и не регулируемые поднялись на 3 процента.

На изменение индекса в сравнении с августом прошлого года больше всего — на треть - повлияло удорожание на 6,4 процента продуктов и безалкогольных напитков. В свою очередь, треть от этого удорожания пришлась на подорожавшие на 13,2 процента молоко, молочные изделия и яйца.

На удорожание алкогольных напитков и табачных изделий пришлось 20 процентов роста индекса цен, из которых три четверти дали подорожавшее на 24 процента пиво и одну пятую — выросшие в цене на 8,6 процента табачные изделия.

Заметное влияние на индекс цен оказал и рост цен на моторное топливо. Бензин вырос за год в цене на 9,5 процента и дизельное топливо — на 10,2 процента. Из продуктов в августе за год на 44 процента подорожало масло, на 25 процентов - нежирное молоко и оливковое масло.

В последний раз индекс потребительских цен в сравнении с тем же месяцем предыдущего года вырос более чем на 3,9 процента в октябре 2012 года — тогда изменение составило 4,1 процента.

В сравнении с июлем, в августе сильнее всего на изменение индекса потребительских цен повлияли цены на жилье. Электричество для жилых домов выросло в цене на 2,4 процента и аренда жилья — на 3,5 процента. Заметное влияние на индекс цен оказало прекращение сезона льготных продаж одежды и обуви и снижение на 9 процентов цен на свежие фрукты.