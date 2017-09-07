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За первые дни сентября в лесах Ида-Вирумаа заблудились пять человек

Rus.Postimees.ee
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Грибник. Иллюстративное фото. | ФОТО: Ове Майдла

В лесах Ида-Вирумаа в первую неделю сентября заблудились пять грибников. К счастью, обошлось без трагедии – стражам порядка и спасателям удалось их найти и вывести из леса, пишет rus.err.ee со ссылкой на "Актуальную камеру".

Из пятерых заблудившихся в лесах Ида-Вирумаа один грибник нашел выход сам, другой вышел на звук сирен, а троих пришлось искать.

В случае, если человек заблудился, советуют все-таки звонить в полицию, не опасаясь, что потом придет счет за спасательные операции.

В полиции советуют обязательно брать с собой в лес заряженный мобильный телефон, бутылку воды, немного еды и надевать контрастную одежду, чтобы даже в сумерках человек был заметен.

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