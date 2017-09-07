За первые дни сентября в лесах Ида-Вирумаа заблудились пять человек

Из пятерых заблудившихся в лесах Ида-Вирумаа один грибник нашел выход сам, другой вышел на звук сирен, а троих пришлось искать.

В случае, если человек заблудился, советуют все-таки звонить в полицию, не опасаясь, что потом придет счет за спасательные операции.

В полиции советуют обязательно брать с собой в лес заряженный мобильный телефон, бутылку воды, немного еды и надевать контрастную одежду, чтобы даже в сумерках человек был заметен.