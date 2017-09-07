Президент Эстонии: нельзя допустить распада правительства до конца председательства в ЕС
7 сентября 2017 г., 09:30
Политики должны проявить ответственный подход и не допустить проблем с сохранением правительственной коалиции до конца председательства Эстонии в Совете ЕС, сказала президент Эстонии Керсти Кальюлайд сегодня в интервью радиостанции Vikerraadio, передает rus.err.ee.
"Я не верю, что я единственный ответственный политик в Эстонии, который так считает. Я верю, что все участники коалиции (в этом смысле) одинаковые", - сказала Кальюлайд.
По ее словам, нет никаких причин полагать, что премьер-министр Юри Ратас не сделает все от него зависящее, чтобы удержать вместе правительственную коалицию до конца декабря, когда закончится срок председательства Эстонии в Совете ЕС. "Я думаю, что он это сделает", - сказала президент.