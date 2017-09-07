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Президент Эстонии: нельзя допустить распада правительства до конца председательства в ЕС

Rus.Postimees.ee
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Керсти Кальюлайд. | ФОТО: Eero Vabamägi

Политики должны проявить ответственный подход и не допустить проблем с сохранением правительственной коалиции до конца председательства Эстонии в Совете ЕС, сказала президент Эстонии Керсти Кальюлайд сегодня в интервью радиостанции Vikerraadio, передает rus.err.ee.

"Я не верю, что я единственный ответственный политик в Эстонии, который так считает. Я верю, что все участники коалиции (в этом смысле) одинаковые", - сказала Кальюлайд.

По ее словам, нет никаких причин полагать, что премьер-министр Юри Ратас не сделает все от него зависящее, чтобы удержать вместе правительственную коалицию до конца декабря, когда закончится срок председательства Эстонии в Совете ЕС. "Я думаю, что он это сделает", - сказала президент.

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