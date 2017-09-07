Пожар в Таллинне: женщине пришлось выбираться из огненной ловушки через окно
7 сентября 2017 г., 09:41
Вчера, 6 сентября, в 14.40 спасателям сообщили о пожаре на втором этаже двухэтажного деревянного дома, расположенного на улице Лыйкузе в Нымме.
Когда спасатели прибыли на место происшествия, сквозь окно квартиры на втором этаже пробивался огонь. Женщина, в жилище которой и началось возгорания, попыталась самостоятельно потушить пожар. Поняв, что это невозможно, она перелезла через окно на козырек здания, а оттуда до прибытия спасателей ей помогли выбраться соседи.
34-летняя женщина получила ожоги, скорая помощь доставила ее в больницу. Спасатели потушили пожар в 16.10. Его причина будет установлена в ходе расследования.