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Пожар в Таллинне: женщине пришлось выбираться из огненной ловушки через окно

Rus.Postimees.ee
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Пожар. | ФОТО: Diana Kosaric/PhanterMedia/Scanpix

Вчера, 6 сентября, в 14.40 спасателям сообщили о пожаре на втором этаже двухэтажного деревянного дома, расположенного на улице Лыйкузе в Нымме.

Когда спасатели прибыли на место происшествия, сквозь окно квартиры на втором этаже пробивался огонь. Женщина, в жилище которой и началось возгорания, попыталась самостоятельно потушить пожар. Поняв, что это невозможно, она перелезла через окно на козырек здания, а оттуда до прибытия спасателей ей помогли выбраться соседи.

34-летняя женщина получила ожоги, скорая помощь доставила ее в больницу. Спасатели потушили пожар в 16.10. Его причина будет установлена в ходе расследования.

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