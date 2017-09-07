Спасатели обнаружили в пруду труп мужчины

Вчера в 12.02 в деревне Воорекюла в пруду возле дома был найден труп 80-летнего мужчины. На берегу пруда была газонокосилка. Спасатели вытащили погибшего из пруда с крутым берегом.

Спасатели напоминают, что пожилым или людям со слабыми физическими возможностями следует быть осторожными у воды и держаться подальше от края берега. Упав с крутого берега, одному трудно выбраться из воды и высока вероятность утонуть.