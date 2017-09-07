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Спасатели обнаружили в пруду труп мужчины

Rus.Postimees.ee
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Утопленник. Снимок иллюстративный. | ФОТО: Tyler Olson/PhanterMedia/Scanpix

Вчера днем в волости Вастсе-Куусте в пруду был найден труп мужчины.

Вчера в 12.02 в деревне Воорекюла в пруду возле дома был найден труп 80-летнего мужчины. На берегу пруда была газонокосилка. Спасатели вытащили погибшего из пруда с крутым берегом.

Спасатели напоминают, что пожилым или людям со слабыми физическими возможностями следует быть осторожными у воды и держаться подальше от края берега. Упав с крутого берега, одному трудно выбраться из воды и высока вероятность утонуть.

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