Продолжение громкой истории: собака, которую мучила хозяйка, смогла похудеть на 20 кг и ищет новый дом

В начале июня Postimees рассказывал жуткую историю о собаке Халлике, хозяйка которой тащила животное на поводке по перрону в Лехтсе, поскольку собака страдала излишнем весом и сама идти не могла.

Бывшая хозяйка тащила собаку по перрону.

С помощью Союза защитников животных Эстонии Халлике удалось отобрать у хозяйки и собака нашла новый приют у Карме Рейльян.

Рейльян вспоминает, что к ней собака поступила с весом 60,5 кг. «Это то же самое, если человек весит примерно 250 кг. Попробуйте сами походить с таким весом», - говорит она.

Рейльян говорит, что упитанность Халлике не была вызвана прожорливостью или диабетом, а скорее намеренным откармливанием со стороны бывшей хозяйки.

За лето Халлике смогла похудеть на 20 килограммов. Собака наслаждается полноценной жизнь: бегает, прыгает, гоняется за своим хвостом и т. д.

Рейльян говорит, что диету следует продолжать, поскольку собаке нужно скинуть еще пять килограммов.

По словам Карме, новому хозяину Халлике будет нелегко, поскольку собака стала довольно капризной и своенравной, а также требует к себе внимания.

Большим другом Халлике не станет и для других собак. Особенно, если они будут конкурировать с ней за ласку.

В связи с прошлым опытом у собаки есть проблемы с доверием к людям: Халлике необходимо время на привыкание. «Мне потребовалось несколько недель, чтобы завоевать ее доверие», - говорит Карме.

В качестве нового места жительства Халлике лучше всего подойдет частный дом, где есть место для свободного передвижения. Рейльян говорит, что ей надо давать свободу, но не позволять бегать без присмотра.

Она заметила, что собака боится поводка. Скорее всего это связано с ее прошлым мучительным опытом.

Рейльян советует тщательно взвесить решение взять эту собаку и не поддаваться эмоциям: «Она намучилась в прошлом, но теперь все позади и к ней надо относиться как к обычной собаке. Из чувства жалости брать ее не надо».

Что касается здоровья Халлике, то у нее не было диагностировано ни сердечных заболеваний, ни диабета.

Многие спрашивают, почему Карме не оставит собаку у себя, раз животное уже к ней привыкло. Но под опекой Рейльян находится 16 собак. Совсем недавно она также приютила двух собак со щенками в тяжелом состоянии.

Поэтому новый дом Халлике надо найти как можно быстрее. Людей, которые считают, что могут стать хорошими хозяевами для Халлике просят связаться с Карме Рейльян по телефону 5349 9080 или по электронной почте karme@loomakaitse.eu.

Можно обратиться и к защитникам животных по почте info@loomakaitse.eu или телефону 5323 0230.