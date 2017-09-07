Шокирующее видео: заморенная голодом и травмированная лошадь не может двигаться

Эстонский союз защиты животных получил сообщение о жестоком обращении с лошадью 23 августа. На следующий день сотрудник этой организации Кристель Тяэр осмотрела животное и пришла к выводу, что ситуация куда хуже, чем описывалось изначально. Лошадь истощена, ее колени и зад повреждены. «Было видно, что она упала на колени, так как они были разодраны, раны кровоточили и на них были насекомые», - рассказала Тяэр.

Животное, которому примерно 25 лет, доставили на другой хутор в Вильяндимаа, так как из-за травм ног оно не может подняться без посторонней помощи. Эстонский союз защиты животных обещает подать в полицию заявление, потребовав возбудить уголовное дело в связи с жестоким обращением с животным.