В России задержали госслужащих за вымогательство денег у граждан Эстонии
7 сентября 2017 г., 10:48
Вчера утром в Кингисеппе полиция задержала сотрудников службы автодорожного надзора РФ после получения ими взятки от граждан Эстонии.
По версии следствия, около пяти часов вечера сотрудники службы автодорожного надзора РФ осуществляли весовой контроль в Ивангороде у российско-эстонской границы. Фура с двумя гражданами Эстонии вызвала особый интерес. Возможно, у грузовика был перевес, пишет 47news.
За беспрепятственный проезд с них предположительно взяли 25 тысяч рублей и 50 евро. Граждане Эстонии сообщили о поборах в полицию.
Сотрудников, получивших взятку, задерживали уже после того, как они сменились и вернулись домой в Кингисепп.