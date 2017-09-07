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В России задержали госслужащих за вымогательство денег у граждан Эстонии

Rus.Postimees.ee
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Деньги в конверте. Снимок иллюстративный. | ФОТО: Joosep Martinson / Õhtuleht

Вчера утром в Кингисеппе полиция задержала сотрудников службы автодорожного надзора РФ после получения ими взятки от граждан Эстонии.

По версии следствия, около пяти часов вечера сотрудники службы автодорожного надзора РФ осуществляли весовой контроль в Ивангороде у российско-эстонской границы. Фура с двумя гражданами Эстонии вызвала особый интерес. Возможно, у грузовика был перевес, пишет 47news.

За беспрепятственный проезд с них предположительно взяли 25 тысяч рублей и 50 евро. Граждане Эстонии сообщили о поборах в полицию.

Сотрудников, получивших взятку, задерживали уже после того, как они сменились и вернулись домой в Кингисепп.

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