В России задержали госслужащих за вымогательство денег у граждан Эстонии

По версии следствия, около пяти часов вечера сотрудники службы автодорожного надзора РФ осуществляли весовой контроль в Ивангороде у российско-эстонской границы. Фура с двумя гражданами Эстонии вызвала особый интерес. Возможно, у грузовика был перевес, пишет 47news.

За беспрепятственный проезд с них предположительно взяли 25 тысяч рублей и 50 евро. Граждане Эстонии сообщили о поборах в полицию.

Сотрудников, получивших взятку, задерживали уже после того, как они сменились и вернулись домой в Кингисепп.