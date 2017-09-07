В Ботаническом саду пройдут Дни винограда

Куратор выставки Криста Каур рассказала, что виноград является одним из древнейших культурных растений, которое особенно ценят за его плоды. «Многочисленные научные исследования доказали, что виноград оказывает на здоровье благоприятное воздействие. Например, известно, что употребление в пищу винограда сокращает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, а также помогает снизить уровень т.н. плохого холестерина», – поведала Каур.

С пятницы по воскресенье каждый желающий сможет ознакомиться с выставкой винограда и получить консультацию у специалистов. «Харри Поом, который уже более 20 лет занимается возделыванием винограда, арбузов и дынь, расскажет, как выращивать их в условиях Эстонии. MTÜ Eesti Veiniakadeemia расскажет о тонкостях приготовления домашнего вина», - добавила куратор тематических дней.

На тематических днях можно будет приобрести виноград, саженцы плодовых деревьев и товары для домашнего виноделия.

Программа на 8 сентября

11:00-18:00 - выставка винограда, консультации и продажа

Программа на 9 сентября

11:00-18:00 - выставка винограда, консультации и продажа

12:00 - винодельческий семинар и сравнительная дегустация MTÜ Eesti Veiniakadeemia *

13:00 - лекция садовода садоводческого хозяйства Сааре-Тырвааугу Харри Поома «Возможности возделывания арбуза и дыни в условиях Эстонии»*

14:00 - Лекция MTÜ Eesti Veiniakadeemia «Возделывание винограда в открытом грунте»*

Программа на 10 сентября

11:00-17:00 - выставка винограда, консультации и продажа

13:00 - лекция садовода садоводческого хозяйства Сааре-Тырвааугу Харри Поома «О возделывании столового винограда в защищенном грунте»*

* Предварительная регистрация на лекцию и семинар не проводится.

На выставку можно попасть по цене обычного билета.