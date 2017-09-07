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Умный дом позволяет не тревожиться из-за оставшихся дома без присмотра детей

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: Scanpix

Современные системы умных домов предлагают возможность настроить их таким образом, чтобы остающиеся без присмотра дети могли заниматься лишь тем, что взрослые считают безопасным.

Если детей приходится оставлять дома одних, родители волнуются, достаточно ли домашняя среда безопасна. По словам Марка Мельца, представляющего в Эстонии компанию JUNG, производящую решения для умных домов, для предотвращения опасных ситуаций в системе умного дома можно точно указать, что именно разрешается остающимся дома детям.

«Например, можно запретить самостоятельно открывать окна, использовать небезопасные бытовые приборы или даже заблокировать доступ в помещения, в которых находятся потенциально опасные предметы», - сказал Мельц.

При помощи мобильных устройств родители могут дистанционно следить за тем, чтобы ребенку было дома безопасно и комфортно.

Хотя персонализировать функции можно для каждого члена семьи, по словам Мельца, чаще всего персонализацию используют именно для детей, которые не всегда способны правильно оценить опасность в привычной домашней обстановке. «Система умного дома предлагает решение, которое распознает входящего в дверь на основании персонального кода доступа, отпечатка пальца или мобильного приложения. Затем система активирует функции, исходя из заданных инструкций», - пояснил Мельц.

При помощи системы умного дома можно отслеживать и приходящих гостей. «Систему можно настроить так, чтобы она сообщала о каждом движении за входной дверью на мобильные устройства родителей. При помощи камер можно проверить, кто именно стоит за дверью, при необходимости с ним пообщаться и даже дистанционно управлять доступом к дому», - добавил Мельц.

При помощи умного дома можно помочь ребенку преодолеть страх одиночества или темноты. Когда ребенок приходит домой, может автоматически включаться свет, радио или телевизор.

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