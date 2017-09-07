Умный дом позволяет не тревожиться из-за оставшихся дома без присмотра детей

Если детей приходится оставлять дома одних, родители волнуются, достаточно ли домашняя среда безопасна. По словам Марка Мельца, представляющего в Эстонии компанию JUNG, производящую решения для умных домов, для предотвращения опасных ситуаций в системе умного дома можно точно указать, что именно разрешается остающимся дома детям.

«Например, можно запретить самостоятельно открывать окна, использовать небезопасные бытовые приборы или даже заблокировать доступ в помещения, в которых находятся потенциально опасные предметы», - сказал Мельц.

При помощи мобильных устройств родители могут дистанционно следить за тем, чтобы ребенку было дома безопасно и комфортно.

Хотя персонализировать функции можно для каждого члена семьи, по словам Мельца, чаще всего персонализацию используют именно для детей, которые не всегда способны правильно оценить опасность в привычной домашней обстановке. «Система умного дома предлагает решение, которое распознает входящего в дверь на основании персонального кода доступа, отпечатка пальца или мобильного приложения. Затем система активирует функции, исходя из заданных инструкций», - пояснил Мельц.

При помощи системы умного дома можно отслеживать и приходящих гостей. «Систему можно настроить так, чтобы она сообщала о каждом движении за входной дверью на мобильные устройства родителей. При помощи камер можно проверить, кто именно стоит за дверью, при необходимости с ним пообщаться и даже дистанционно управлять доступом к дому», - добавил Мельц.

При помощи умного дома можно помочь ребенку преодолеть страх одиночества или темноты. Когда ребенок приходит домой, может автоматически включаться свет, радио или телевизор.