Семейный врач: в этом году простуд нужно ждать уже в конце сентября

Из-за холодного лета раньше нас настигнет и вспышка вирусных заболеваний, поскольку организм не успел запастись энергией за короткое лето. «Плохое лето влияет на здоровье малышей и школьников, и можно предположить, что в этом году волна заболеваемости накроет нас уже в конце сентября», - сказал семейный врач Ээро Мерилинд.

Мерилинд и его коллеги считают, что вирусы сначала начинают свою работу в детских коллективах и через семьи распространяются на взрослых, которые приносят болезнь на работу.

Поэтому главный его совет: если человек считает, что он начал заболевать, ему следует взять несколько дней и отдохнуть. Это воспрепятствует распространению вируса и даст организму время на восстановление, и болезнь не будет развиваться.

Поскольку разумное разделение режима работы и отдыха является главным фактором в случае простуд, то лучшей профилактикой болезней является хороший отдых. «В случае плохого самочувствия можно критически пересмотреть свой распорядок дня и оставить не сделанными маловажные дела, чтобы сохранить энергию для поправки здоровья», - сказал врач. В период болезней нужно избегать мест скопления народа, таких как, например, торговые центры, поскольку там велика вероятность подцепить вирус, и начать распространять его дальше.

В первые три дня заболевания Мерилинд советует не обращаться к врачу, а искать помощи в аптеке: «Там могут посоветовать различные пастилки для горла, лечебные напитки от простуды, отхаркивающие и жаропонижающие средства». Также, конечно, нужно пить больше жидкости. Врач говорит, что можно воспользоваться и природными средствами: «Чеснок, имбирь, лимон, горячий чай – все это стоит принимать».

«Если же за три дня температура не пройдет, в горле появятся гнойнички или за неделю не удалось избавиться от кашля, придется обратиться к семейному врачу или медсестре», - сказал Мерелинд.