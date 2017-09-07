Исследование: менее половины жителей Эстонии чувствуют себя экономически защищенными

План, как сохранить доход, есть у 35% жителей Эстонии, 34% жителей Латвии и 39% жителей Литвы.

По словам руководителя по развитию страхования жизни и здоровья ERGO Деклы Уусма, оценка людьми своих возможностей справляться материально с 2014 года все же немного выросла. «Несмотря на то, что материально защищенными чувствует себя по-прежнему только половина жителей стран Балтии, статистика показывает, что в случае потери дохода жители Эстонии и Латвии, благодаря накоплениям, смогли бы содержать домашнее хозяйство еще 5,1 месяцев, жители Литвы - аж целых 7,2 месяца. В то же время страх денежных затруднений все-таки значительно сократился. Например, как в Эстонии, так и в Латвии все меньше боятся того, что человек окажется не в состоянии оплачивать свое жилье, лечение или образование детей. В Литве страх денежных затруднений вырос», - пояснила Уусма.

Говоря о будущем, 60% жителей Эстонии могут сказать, что у них есть стабильное жилье минимум на ближайшие два года. То же самое могут сказать 61% жителей Латвии. В Литве же уверены в своем жилье только 50%. В опросе о планах на карьеру лидируют жители Эстонии. Четкие цели на ближайшие два года в области карьеры есть у 44% жителей Эстонии. В Латвии и Литвы этот показатель ниже - 38% и 40% соответственно.

В ходе исследования измерялось и то, как жители трех стран оценивают удовлетворенность качеством жизни и способность ее контролировать. По десятибалльной шкале жители Эстонии и Латвии поставили оценку 6,61 пунктов, то есть они оценивают удовлетворенность качеством жизни одинаково. Среди жителей Литвы этот показатель немного выше, они поставили оценку в 6,81 пунктов. Контроль над своей жизнью жители Литвы также оценили выше, в 7,65 пунктов. Жители Эстонии поставили оценку в 7,45 и Латвии 6,94 пунктов. В двух категориях оценки жителей Эстонии и Латвии немного выросли, по сравнению с 2014 годом, оценки жителей Литвы наоборот снизились.

Исследование было проведено при сотрудничестве с Латвийским центром изучения общественного мнения SKDS, в нем приняло участие 1000 человек из Эстонии, Латвии и Литвы. Всего на вопросы ответили 3000 человек.