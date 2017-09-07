Нарвские кандидаты Овсянников и Филиппов окончательно признаны виновными в коррупции

Кассационные жалобы адвокатов Федора Овсянникова, Андрея Филлипова, Сергея Хамицкого и Александра Арсентьева были отклонены Госсудом накануне, 6 сентября. Это означает, что в законную силу вступило решение Тартуского окружного суда от 19 мая, пишет rus.err.ee.

Тартуский окружной суд, напомним, оставил без изменений приговор Вируского уездного суда от 7 апреля 2014 года о назначении Андрею Филиппову, Федору Овсянникову, Сергею Хамицкому и Александру Арсентьеву различных сроков тюремного заключения, но посчитал, что реальное пребывание за решеткой для каждого из них следует заменить двухлетним испытательным сроком.

Действующий депутат Нарвского горсобрания Федор Овсянников и бывший вице-мэр Нарвы Андрей Филиппов внесены в избирательный список Центристской партии - на очередных муниципальных выборах оба собираются баллотироваться в Нарвское городское собрание.