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Нарвские кандидаты Овсянников и Филиппов окончательно признаны виновными в коррупции

Rus.Postimees.ee
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В коррупционных преступлениях обвиняются бывший вице-мэр Нарвы Андрей Филиппов, бывший председатель финансовой комиссии Нарвского городского собрания и действующий депутат Федор Овсянников, а также три предпринимателя: Виктор Белснер, Александр Арсентьев и Сергей Хамицкий. | ФОТО: Ilja Smirnov

Государственный суд не принял к рассмотрению кассационные жалобы фигурантов громкого и растянувшегося на много лет дела о коррупции во властных структурах Нарвы.

Кассационные жалобы адвокатов Федора Овсянникова, Андрея Филлипова, Сергея Хамицкого и Александра Арсентьева были отклонены Госсудом накануне, 6 сентября. Это означает, что в законную силу вступило решение Тартуского окружного суда от 19 мая, пишет rus.err.ee.

Тартуский окружной суд, напомним, оставил без изменений приговор Вируского уездного суда от 7 апреля 2014 года о назначении Андрею Филиппову, Федору Овсянникову, Сергею Хамицкому и Александру Арсентьеву различных сроков тюремного заключения, но посчитал, что реальное пребывание за решеткой для каждого из них следует заменить двухлетним испытательным сроком.

Действующий депутат Нарвского горсобрания Федор Овсянников и бывший вице-мэр Нарвы Андрей Филиппов внесены в избирательный список Центристской партии - на очередных муниципальных выборах оба собираются баллотироваться в Нарвское городское собрание.

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