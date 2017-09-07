Вадим Штепа: главный предвыборный лозунг, которого нет

Как аккредитованный иностранный журналист я не принимаю участия в голосовании. Однако это дает мне возможность непредвзято оценить основные лозунги, с которыми эстонские партии выходят на местные выборы.

На плакатах Центристской партии меняются лишь лица, баллотирующиеся в разных районах города, но основную часть занимает общий лозунг Teised lubavad, meie teeme (в буквальном переводе с эстонского: Другие обещают, мы делаем). Вообще-то для правящей партии он звучит не совсем честно. Понятно же, что партия, обладающая большинством, фактически и делает текущую политику, оставляя конкурентам лишь возможность обещать какие-то перемены в случае их победы.

Однако это все же рискованный лозунг – именно к правящей партии общество предъявляет основной спрос за текущее положение дел в своих городах и волостях. Вряд ли повсюду в стране это положение столь идеально. Но центристы, очевидно, рассчитывают на голоса тех, кому нравится «так, как есть», так, как делают они.

На плакатах Партии реформ доминирует лозунг Tugev Eesti (Сильная Эстония). Он производит довольно многозначное впечатление. Его можно понимать и как лозунг «сильного государства». Но как в таком случае он стыкуется с либеральной программой реформистов, в которой утверждается приоритет гражданских свобод и частных интересов перед «силой» государственных чиновников?

Союз Отечества и Республика (IRL) выходит на выборы с похожим лозунгом Isamaaline jõud (Сила Отечества). Он звучит не менее загадочно и несет скорее историко-философский, чем конкретно-политический смысл.

Консерваторы из EKRE провозглашают лозунг Anname tuld! Я пока еще не очень хорошо понимаю по-эстонски, но кажется, это что-то вроде «Дадим огня!» или мягче «Давайте зажжем!» Понравится ли столь зажигательный клич мирным избирателям?

Социал-демократы зовут сделать Õige pööre (Верный поворот). Видимо, у этой партии есть проблема с креативными политтехнологами, поскольку в этом лозунге нет абсолютно ничего уникального. Каждая партия считает свою победу «верным поворотом».

Среди этих лозунгов на плакатах мне не удалось увидеть того, который обычно доминирует на местных выборах в европейских странах: Приблизить власть к людям!

Я уже более десяти лет изучаю европейский регионализм и могу отметить, что именно этот лозунг является главным, которым пользуются и с которым побеждают различные региональные партии в странах ЕС. Например, жители Шотландии или Каталонии предпочитают голосовать именно за свои, местные партии, которые лучше знают положение дел в этих регионах и критикуют «оторвавшихся от народа» столичных (лондонских и мадридских) чиновников.

Лозунг приближения власти к людям также очень популярен на местных выборах в Германии и Франции. Правда, следует отметить, что регионы этих крупных стран зачастую по территории и числу жителей превосходят Эстонию. Видимо, из-за этого региональная тема на эстонских местных выборах не слишком заметна – партии выдвигают такие же «общенациональные» лозунги, как если бы они баллотировались в Рийгикогу.

Однако опыт европейских региональных партий мог бы стать весьма поучительным для эстонских политиков. Эти партии активно используют установленный в Европейской хартии местного самоуправления еще в 1985 году принцип субсидиарности, который утверждает, что политические решения должны приниматься на уровне, как можно более близком к населению. Региональные партии набирают популярность именно потому, что поддерживают множество локальных гражданских инициатив и критикуют чрезмерную политическую централизацию, которая делегирует власть чиновникам.

Региональные европейские политики даже по своему имиджу стремятся минимально отличаться от сограждан. Например, губернаторы швейцарских кантонов ездят на работу на велосипедах, а мэр украинского Львова Андрей Садовой вообще ходит пешком, отвечая по пути на вопросы местных жителей и фотографируясь с туристами.

Чтобы местная власть в Эстонии пользовалась такой же популярностью, ей самой необходимо приблизиться к гражданам. От этого возрастет и ее влияние, и значимость принимаемых ею решений. Но пока, судя по предвыборным лозунгам, эстонскому политическому классу все же свойственно устанавливать некоторую дистанцию с «обычными жителями». Вряд ли такой метод окажется эффективным, если власть хочет добиться их высокой явки на избирательные участки.