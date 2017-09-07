Процесс Сависаара: купившая у Кофкина киоски фирма посетовала на проблемы с городом Таллинном

Ваадерпасс отметил, что по своим бизнес-делам он знаком с фирмой Кофкина Estkompexim Toitlustuse OÜ, часть которой в свое время он приобрел. На балансе купленной им части было семь киосков, пять из которых были установлены на принадлежащих Таллинну земельных участках. По словам Ваадерпасса, в то время у него был интерес расширить свой бизнес на улицах Таллинна и поначалу бизнес развивался успешно, однако позднее публичный имидж киосков упал и бизнес пошел на спад. Ваадерпасс вспомнил также, что в фирме Estkompexim Toitlustus он общался также и с Пеэду Сейгером.

Как сообщил Ваадерпасс, к нынешнему моменту сроки договоров об аренде большинства киосков уже истекли, при этом частично инициатором расторжения договоров был город Таллинн. На вопрос, какие проблемы возникли в связи с изменением внешнего облика киосков, Ваадерпасс ответил, что его предприятие попыталось изменить окраску киосков, и фирма представила властям города свои предложения на эту тему, однако «казалось, что город явно тянет время». В частности, Ваадерпасс вспомнил, что город не согласился с красным цветом киосков, но Coffee In все же поступил по-своему.

Ваадерпасс также вспомнил, что в связи с киоском перед Балтийским вокзалом у его фирмы с Таллинном возникла проблема, поскольку на киоск не было оформлено разрешение на строительство.