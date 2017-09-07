В Эстонии хотят ввести проходной балл для поступления в гимназию

Репс предлагает ввести проходной балл вместе с повышением возраста обязательного посещения школы, пишет rus.err.ee.

В настоящее время каждая гимназия самостоятельно решает, проводить ли тесты для абитуриентов, учитывать их прежние результаты в учебе или принимать в гимназию на основании собеседования.

"Если посмотреть на порог, ниже которого молодые люди часто не заканчивают обучение в гимназии, то это (средний балл) на уровне около 3,75 или 3,8", - сказал Репс.