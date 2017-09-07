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В Эстонии хотят ввести проходной балл для поступления в гимназию

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: OVE MAIDLA/PM/EMF

Министр образования и науки Майлис Репс считает, что в будущем в гимназию должны поступать только учащиеся со средним баллом в аттестате об окончании основной школы не ниже 3,75. Все остальные учащиеся будут направляться в профессиональные школы.

Репс предлагает ввести проходной балл вместе с повышением возраста обязательного посещения школы, пишет rus.err.ee.

В настоящее время каждая гимназия самостоятельно решает, проводить ли тесты для абитуриентов, учитывать их прежние результаты в учебе или принимать в гимназию на основании собеседования.

"Если посмотреть на порог, ниже которого молодые люди часто не заканчивают обучение в гимназии, то это (средний балл) на уровне около 3,75 или 3,8", - сказал Репс.

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