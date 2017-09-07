Смотрим веселую галерею: какие обои нравятся жителям Ласнамяэ и Мустамяэ

Какие разные у людей вкусы! В подборке вы увидите и остро-модные варианты, и даже не вчерашний, а уже позавчерашний день. А сколько еще разных обоев осталось, так сказать, за кадром, так как длинные галереи, как известно, популярностью не пользуются: досмотреть терпения и времени не хватает. Мы нашли и вновь вошедшие в моду фотообои и тоже фотообои, но давно из нее вышедшие. Тут и интерьеры, словно сошедшие со страниц глянцевых журналов, и другие, во вкусе хозяев которых можно сильно засомневаться. Но все они - реальные.