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«Я бы поседела от такого гостя»: житель Латвии показал, кто пробрался к нему в квартиру ночью

Смотрите фото!

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: facebook

«Спасибо этому чудесному существу, за то, что скрасило мой одинокий вечер! Осталось познакомиться с ним поближе и понять что с ним делать», - подписал фотографию с ночным гостем житель Латвии, который обнаружил, что через щель открытого окна к нему в квартиру залетела летучая мышь.

ФОТО: facebook

Как сообщил удивленный автор, квартира расположена на шестом этаже и ему не понятно, как животное умудрилось пролезть через щель наверху, пишет Rus.Tvnet.

Комментаторы тут же стали гадать, откуда появился «милый вампирчик» и стали советовать, как избавиться от животного с минимальными рисками для обоих сторон.

«Они местные, пурвциемские, каждый вечер в 23 у них вылет... Летают, пищат... Уже лет 5 как я заметила их под крышами домов. Наверное, уже их много. Милейшие создания, вреда пока не приносили», - сообщила в комментарии местная жительница.

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