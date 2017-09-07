«Я бы поседела от такого гостя»: житель Латвии показал, кто пробрался к нему в квартиру ночью

Как сообщил удивленный автор, квартира расположена на шестом этаже и ему не понятно, как животное умудрилось пролезть через щель наверху, пишет Rus.Tvnet.

Комментаторы тут же стали гадать, откуда появился «милый вампирчик» и стали советовать, как избавиться от животного с минимальными рисками для обоих сторон.

«Они местные, пурвциемские, каждый вечер в 23 у них вылет... Летают, пищат... Уже лет 5 как я заметила их под крышами домов. Наверное, уже их много. Милейшие создания, вреда пока не приносили», - сообщила в комментарии местная жительница.