В России 13 человек в масках напали на торговый центр

Сотрудники управления Росгвардии по Свердловской области задержали подозреваемых в дерзком нападении на работников торгового центра "Кит". Злоумышленники были вооружены палками и нанесли травмы сотрудникам службы безопасности, после чего похитили мобильники, пишет Newsru.
"Оперативно отреагировав на вызов, патрульные успели задержать одного из нападавших на месте преступления", - сообщает официальный сайт Росгвардии. Чуть позже в ходе патрулирования территории были задержаны еще шестеро соучастников ограбления. По предварительным данным, всего в нападении участвовало 13 человек.
По словам очевидцев, группа молодых людей в масках и вооруженных палками ворвалась в здание торгового центра "Кит" в Екатеринбурге. Злоумышленники разбили витрины в торговых павильонах салонов сотовой связи "Связной" и "Билайн", избили их охранников и похитили мобильные телефоны.
В торговом центре сработала тревожная сигнализация. Информация о происшествии была передана сотрудникам вневедомственной охраны прапорщикам Евгению Маршакову и сержанту Константину Грачеву, которые в тот момент несли службу. "Экипаж группы задержания незамедлительно прибыл на место происшествия", - отметили в Росгвардии.
В пресс-службе регионального управления Росгвардии агентству "Интерфакс" уточнили, что во время нападения пострадали двое охранников. Они получили легкие травмы.
Задержанные полицейскими соучастники нападения доставлены в дежурную часть отдела полиции N4 Екатеринбурга для дальнейшего разбирательства.
Как сообщили в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу, все задержанные являются уроженцами Средней Азии. А двоим из них исполнилось по 17 лет, сообщает E1.ru.
Задержанный на месте происшествия мужчина опознал в других подозреваемых соучастников преступления.
В ТЦ "Кит" информацию о нападении банды грабителей не комментируют. "Магазин сегодня работает. Все вопросы о сумме ущерба направляйте полиции", - сказали в торговом центре.