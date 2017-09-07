Отделались э-испугом? Юри Ратас заявил о скором решении проблемы ИД-карт
7 сентября 2017 г., 13:48
Чиновники Департамента государственной инфосистемы (RIA) в четверг проинформировали правительство о поисках решения для устранения уязвимости ИД-карт, после чего премьер-министр Юри Ратас подтвердил прогресс в работе специалистов.
«С каждым часом и днем мы приближаемся к решению. Это было приятно услышать от чиновников RIA», - сказал Ратас в четверг, 7 сентября, на правительственной пресс-конференции, передает Rus.ERR.
«Надеюсь, что в будущем мы сможем сказать, что в 2017 году мы отделались э-испугом и ничем больше», - выразил надежду премьер-министр, добавив, что, по его оценке, выявленная уязвимость в ИД-картах может дать необходимый толчок, который выведет кибербезопасность на новый уровень.