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Отделались э-испугом? Юри Ратас заявил о скором решении проблемы ИД-карт

Rus.Postimees.ee
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Юри Ратас. | ФОТО: Sander Ilvest

Чиновники Департамента государственной инфосистемы (RIA) в четверг проинформировали правительство о поисках решения для устранения уязвимости ИД-карт, после чего премьер-министр Юри Ратас подтвердил прогресс в работе специалистов.

«С каждым часом и днем мы приближаемся к решению. Это было приятно услышать от чиновников RIA», - сказал Ратас в четверг, 7 сентября, на правительственной пресс-конференции, передает Rus.ERR.

«Надеюсь, что в будущем мы сможем сказать, что в 2017 году мы отделались э-испугом и ничем больше», - выразил надежду премьер-министр, добавив, что, по его оценке, выявленная уязвимость в ИД-картах может дать необходимый толчок, который выведет кибербезопасность на новый уровень.

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