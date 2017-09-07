Последствие семейной драмы: маленького гражданина Эстонии в Нарве выгнали из школы

Бабушка Лариса, уже пожилая, но сильная духом и телом женщина, гуляет по улицам Нарвы с внуком. Она мечтает устроить Эльдара в ближайшую нарвскую школу, чтобы жизнь восьмилетнего мальчика с непростой судьбой потихоньку вошла в нормальное русло.

Эльдар с матерью - отца у мальчика нет - переехал в Берлин в июне 2015-го. Оставшаяся в Нарве 70-летняя бабушка открыто называет свою дочь нехорошими словами, характеризующими ее поведение и образ жизни. Бабушка воспитывала внука до его отъезда в Германию, воспитывает и теперь.

Бывший муж Ларисы, родной дедушка Эльдара, в июле привез внука в Нарву без обратного билета. «Я спросила его, почему у него нет билета - мальчику ведь скоро в школу. Дед ответил, что Эльдар с горем пополам оттуда вырвался, а дочь уже неисправима: ей постоянно приносят какие-то порошки, она спит целыми днями… Вот такая у нас мама, моя родная дочь!» - Лариса уже смирилась.

«За два года он там - на съемной квартире - столько натерпелся!», - говорит она, сдерживая слезы, чтобы еще сильнее не травмировать психику внука.

Непутевая мать

Родившийся в Нарве Эльдар уже жил у бабушки Ларисы, когда его мать в 2010 году уехала в Германию на заработки. «Но судья в 2015 году решил, что если мама у мальчика есть, то он должен быть с ней», - вспоминает Лариса. Так нарвский мальчишка отправился с непутевой матерью за границу, а бабушка не смогла добиться права на опекунство. «Я слезно просила суд не делать этого! Показывала снимки: вот в каком заведении она фотографируется…».

Эти фотокарточки и сейчас в сумке у Ларисы, но она достает их, только когда Эльдар отходит: чтобы он не смог увидеть откровенно развратных поз и нарядов своей матери. По дошедшим до Ларисы сведениям, в Германии ее дочь работала и в массажном салоне, и в ресторане, и еще не пойми где, но теперь дела якобы совсем плохи.

«Поймите, мы - граждане Эстонии, и я хочу, чтобы мальчик жил и учился здесь. Я даже не прошу материальной помощи, пенсия у меня неплохая, силы пока есть», - Лариса почти в отчаянии.

Сам Эльдар говорит с корреспондентом, поначалу чуть смущаясь. Подтверждает, что хотел бы пойти в школу в Нарве, а возвращаться в Берлин к матери не хочет. Бабушка уже купила для него школьную одежду, фломастеры, карандаши, тетради, альбомы и прочие принадлежности, и все это сложили в рюкзак, который им отдали родственники.

Мальчик хотел бы пойти снова в первый класс: «Я ведь тут даже не окончил детский сад», - Эльдар помнит свою прошлую жизнь в Нарве. В берлинской школе он не смог окончить второй класс, потому что мама перестала за ним следить и отводить в школу. Еще Эльдар говорит, что в берлинской школе ему было плохо: «Потому что там меня иногда били и обзывали». Дети там, естественно, в основном немецкие, но есть и пара русских, как рассказал мальчик.