Последствие семейной драмы: маленького гражданина Эстонии в Нарве выгнали из школы

Судьба восьмилетнего Эльдара сейчас как будто поставлена на паузу: мальчика летом увезли из Германии, куда его мать отправилась в поисках лучшей жизни. Сейчас ребенок живет на птичьих правах у бабушки в Нарве, не имея возможности сесть за парту. «Я на порог ее не пущу», - решительно заявила пожилая женщина, узнав, что в ближайшее воскресенье дочь приедет за своим сыном. Мальчик и сам не хочет возвращаться к матери, жалуясь на ее поведение. Он хочет в школу.
Бабушка Лариса, уже пожилая, но сильная духом и телом женщина, гуляет по улицам Нарвы с внуком. Она мечтает устроить Эльдара в ближайшую нарвскую школу, чтобы жизнь восьмилетнего мальчика с непростой судьбой потихоньку вошла в нормальное русло.
Эльдар с матерью - отца у мальчика нет - переехал в Берлин в июне 2015-го. Оставшаяся в Нарве 70-летняя бабушка открыто называет свою дочь нехорошими словами, характеризующими ее поведение и образ жизни. Бабушка воспитывала внука до его отъезда в Германию, воспитывает и теперь.
Бывший муж Ларисы, родной дедушка Эльдара, в июле привез внука в Нарву без обратного билета. «Я спросила его, почему у него нет билета - мальчику ведь скоро в школу. Дед ответил, что Эльдар с горем пополам оттуда вырвался, а дочь уже неисправима: ей постоянно приносят какие-то порошки, она спит целыми днями… Вот такая у нас мама, моя родная дочь!» - Лариса уже смирилась.
«За два года он там - на съемной квартире - столько натерпелся!», - говорит она, сдерживая слезы, чтобы еще сильнее не травмировать психику внука.
Непутевая мать
Родившийся в Нарве Эльдар уже жил у бабушки Ларисы, когда его мать в 2010 году уехала в Германию на заработки. «Но судья в 2015 году решил, что если мама у мальчика есть, то он должен быть с ней», - вспоминает Лариса. Так нарвский мальчишка отправился с непутевой матерью за границу, а бабушка не смогла добиться права на опекунство. «Я слезно просила суд не делать этого! Показывала снимки: вот в каком заведении она фотографируется…».
Эти фотокарточки и сейчас в сумке у Ларисы, но она достает их, только когда Эльдар отходит: чтобы он не смог увидеть откровенно развратных поз и нарядов своей матери. По дошедшим до Ларисы сведениям, в Германии ее дочь работала и в массажном салоне, и в ресторане, и еще не пойми где, но теперь дела якобы совсем плохи.
«Поймите, мы - граждане Эстонии, и я хочу, чтобы мальчик жил и учился здесь. Я даже не прошу материальной помощи, пенсия у меня неплохая, силы пока есть», - Лариса почти в отчаянии.
Сам Эльдар говорит с корреспондентом, поначалу чуть смущаясь. Подтверждает, что хотел бы пойти в школу в Нарве, а возвращаться в Берлин к матери не хочет. Бабушка уже купила для него школьную одежду, фломастеры, карандаши, тетради, альбомы и прочие принадлежности, и все это сложили в рюкзак, который им отдали родственники.
Мальчик хотел бы пойти снова в первый класс: «Я ведь тут даже не окончил детский сад», - Эльдар помнит свою прошлую жизнь в Нарве. В берлинской школе он не смог окончить второй класс, потому что мама перестала за ним следить и отводить в школу. Еще Эльдар говорит, что в берлинской школе ему было плохо: «Потому что там меня иногда били и обзывали». Дети там, естественно, в основном немецкие, но есть и пара русских, как рассказал мальчик.
Робость Эльдара вскоре совсем улетучилась, и он начал эпизод за эпизодом - эти воспоминания, как вспышки в детской памяти - рассказывать о своих неприятностях в школе и дома. «Один раз мальчик из другого класса, наверное, пятого, один раз взял мою голову - и я глазом ударился о коленку», - нескладно и запинаясь повествует малыш.
Бабушка слушает, стиснув от негодования зубы. «Эльдар мне рассказывал, что его однажды увезла скорая помощь, а пришла за ним "тётенька", не мама. Мамы не было рядом ни на зимних каникулах, ни на Новый год - мальчик жил в чужой русской семье. Ну как так можно, что с сыном даже Новый год не встретить?!», - Лариса уже несколько лет полна подобными переживаниями.
Эльдар подходит время от времени и что-то еще вспоминает, вроде: «Она еще меня била все время…». Или такой рассказ: «Она задела мои игрушки, "Лего", и они упали. Некоторые были под шкафом, она (мать) помогла мне его поднять, и потом специально опустила, и я прищемил руки». Очень хочется верить, что мальчишка просто сгущает краски или что-то дофантазировал.
Если спросить про что-нибудь доброе, то Эльдар вспомнит, что были моменты, когда ему с мамой было хорошо - она обнимала его и покупала игрушки. «И плавать ходили в бассейн».
А еще Эльдар очень боится оказаться в детском доме.
Маленький гражданин без права на школу
«Пока ждем ответа - могу я здесь остаться или нет, я мог бы уже ходить в школу», - снова внезапно вклинивается мальчик в разговор взрослых о его судьбе.
Бабушка с вывезенным из Германии внуком в августе отправились к нарвскому инспектору по защите детей. В его кабинете Лариса заметила, что инспектор многое записала со слов Эльдара, сняла копии документов. Однако после этого ничего не происходило, и за пару дней до 1 сентября бабушка снова пришла, чтобы выяснить, куда же ребенок сможет пойти учиться. «Говорю, давайте его определим хоть в какую-нибудь школу, если не с 1 сентября, то с 4-го - а они не спешат».
Оказалось, что в Нарвском социальном департаменте установили, что мальчик является жителем Германии, а значит, все вопросы надо решать в сотрудничестве с этой страной. Вице-мэр по социальным вопросам Татьяна Пацановская объясняет: «Информация об этой семье передана через Департамент социального страхования, который занимается международными вопросами защиты детей, и уже дошла до Германии. Вопрос о дальнейшей судьбе мальчика в ближайшем будущем будет решаться с той страной, где он прописан».
Пацановская подчеркнула, что вопрос гражданства - а мальчик, повторим, является гражданином Эстонии - в данном случае не так важен, как вопрос регистрации по месту жительства. «Без Германии мы ничего решать не можем, а если бы ребенок находился в опасности, то, безусловно, его изъяли бы и так далее».
С точки зрения государства, в данном случае только мать является законным представителем ребенка, наделенным правом решать его судьбу. Поэтому, учитывая обстоятельства, ситуация требует, как заявила вице-мэр Пацановская, пристального взгляда со стороны социальных служб и Германии, и Эстонии. И в то же время соцслужбы должны в некоторой степени критически относиться ко всему, что говорят и бабушка, и находящийся ныне под ее влиянием ребенок.
Что касается школы, то нарвские власти якобы ищут возможность пристроить Эльдара за парту. Завотделом культуры и образования горуправы Виктория Лутус сообщила Rus.Postimees, что они предупредят директора Нарвской Кесклиннаской гимназии. Но чиновница подтвердила, что процедура улаживания формальностей будет небыстрой. «У ребенка нет здесь на месте официального представителя, он находится сейчас в Германии», - называет она главную проблему, но в то же время признает: «Нельзя допускать, чтобы мальчик не ходил в школу».
«Здесь очень много вопросов», - подтвердила завслужбой образования Лариса Дегель, отмечая, что для устройства ребенка в школу требуется не только заявление от его законного представителя, но и опять же прописка - это чтобы наличествовала, так сказать, административная связь конкретного школьника с конкретной школой. «Если он гражданин Эстонии, то должен зарегистрироваться в каком-то из наших местных самоуправлений», - посоветовала чиновница, и круг снова замкнулся на законном родителе.
Мама Люба: «Теперь будет хорошо»
Корреспонденту Rus.Postimees удалось связаться с матерью Эльдара - Любовью, находившейся на момент разговора в Германии. Она сразу сообщила, что уже купила билеты и прилетит 10 сентября, чтобы сразу забрать сына обратно в Берлин. Там, по словам матери, у него прописка, мальчика ждет школа, второй класс, а она получает дотацию на ребенка. «У меня есть рабочее место, поэтому не надо никуда (в Нарве) его определять», - заявила Любовь, узнав, что мальчик собирается учиться в Нарве. Она также заверила, что ее отец, постоянно живущий в Эстонии, пообещал почаще приезжать в Берлин и помогать дочери воспитывать маленького Эльдара.
Собеседница по телефону призналась, что с матерью у нее очень плохие отношения. Если бы не это, как объяснила Любовь, то она и не была бы против, чтоб Эльдар остался жить у бабушки и учиться в Нарве. «Она не дает мне общаться с сыном, всячески угрожает мне, и я просто не могу с ней разговаривать».
Вместе с тем Любовь полагает, что когда она приедет в Нарву за Эльдаром, у них все будет хорошо - и мальчик снова захочет быть с мамой. «Он слишком самовольный, как и я сама, но он все-таки еще несовершеннолетний - и всё будет нормально», - убеждает мать и себя, и корреспондента. «Последний год был для нас очень сложным, но теперь все будет хорошо». Женщина пару раз повторяет, что хочет сохранить свою семью.
Действительно, мать вправе определять судьбу сына, однако Эльдар с бабушкой Ларисой очень боятся, что Любовь действительно явится за ребенком. Лариса особенно боится того, что дочь может привлечь полицию, чтобы выломать входную дверь, и это совершенно травмирует психику Эльдара.
«Я ведь запрещала ей идти ко мне на квартиру, - вспоминает Лариса прошлый приезд дочери. - Она на три дня в феврале бросила мне ребенка, сама пила или еще чем-то там занималась, а потом пришла и дебоширила, издевалась над своим сыном, обзывала его разными словами: и "пи…с", и "дебил", и "урод". Вы понимаете?! В глаза ребенку!!! Она пьяная хотела увести его в девять вечера, и я тогда вызвала полицию. Потом сказала ей: Люба, в этом году больше не приезжай, пускай дедушка привезет мальчика».
Потом случилась другая пугающая история: в мае Ларисе позвонили из Берлина соседи ее дочери. «Соседка рассказала, что мальчик вечером бегает, стучится во все двери, просит кушать и все объясняет, что его мама пьяная, а бабушка - в Нарве и что он хочет к бабушке», - говорит Лариса. Тогда она начала искать помощи в Эстонии, созвонилась с защитниками детей, была переправлена к чиновникам, но никто потом так и не связался с ней.
Чиновникам надо поторопиться
В отделе культуры и образования Нарвской горуправы после вмешательства прессы бабушку с внуком направили в выбранную ими школу, что хотя бы на время поможет успокоить их нервы. Однако Лариса сегодня днем сообщила, что в Нарвской Кесклиннаской гимназии мальчика в класс так и не пустили, а директор якобы велела завтра, в пятницу, больше не приходить. «Запретили приходить в школу», - с полнейшим отчаянием в голосе рассказала бабушка.
Вице-мэр Нарвы Татьяна Пацановская высказала корреспонденту Rus.Postimees свое убеждение, что после поступившего из Эстонии сигнала социальные службы Германии проверят социальный фон матери Эльдара еще до того, как она отправится в Нарву. Если плохие сведения о женщине подтвердятся, то навскидку есть два решения: либо ограничение родительского права через суд, либо добровольное оформление матерью на имя бабушки нотариальной доверенности о праве представлять ребенка. «Если речь идет о первичной правовой защите ребенка, то этот вопрос решается в суде буквально за сутки», - объяснила Пацановская.
Сегодня, предвидя скорый приезд матери Эльдара, бабушка уже ищет возможность пойти на крайнюю и очень сомнительную меру - спрятать мальчика где угодно, возможно даже увезти его в Таллинн, надеясь, что у дочери не будет желания искать их дальше. Семейный конфликт грозит накалиться до драматического предела уже в ближайшее воскресенье. «Ну как же быть дальше?!», - пожилая нарвитянка умоляет найти решение.